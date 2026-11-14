جنوب الوادي الأهلية تبحث إنشاء مستشفى جامعي يوفر خدمات علاجية متطورة

بحثت جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، سبل التعاون مع شركة متخصصة فى الرعاية الصحية، إنشاء مستشفى جامعي متكامل داخل الحرم الجامعي، بما يدعم تطوير المنظومة الطبية والتعليمية، ويوفر خدمات علاجية متطورة لأبناء محافظة قنا ومحافظات جنوب الصعيد.

جاء ذلك خلال استقبال الأستاذ الدكتور عباس محمد محمد منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية، وفد الشركة الذي ضم الدكتور إيهاب كامل والمخرج سامح مصطفى، بحضور الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد علي عامر، مدير برنامج الطب والجراحة بالجامعة ونائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قنا، والمهندس محمد كامل، مدير عام الإدارة الهندسية.

وتناول اللقاء استعراض التصورات الأولية للمشروع، ومناقشة متطلبات إنشاء المستشفى وتجهيزه وفق أحدث المعايير الطبية والهندسية، بما يحقق التكامل بين تقديم الخدمات الطبية والتدريب الإكلينيكي لطلاب البرامج الطبية، ويدعم العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.

وعقب اللقاء، أجرى وفد الشركة جولة ميدانية بالموقع المقترح لإنشاء المستشفى، لمعاينة المساحات والإمكانات المتاحة والوقوف على المتطلبات الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذ المشروع، كما شملت الجولة زيارة مستشفيات جامعة قنا الحكومية للتعرف على إمكاناتها الطبية وخبراتها في إدارة وتشغيل المستشفيات الجامعية، إلى جانب زيارة مستشفى خاص للاطلاع على نظم التشغيل والإدارة الطبية وتجهيزات الأقسام المختلفة.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، بأن مشروع المستشفى الجامعي يمثل إضافة مهمة للمنظومة التعليمية والطبية بالجامعة، وخطوة نحو توفير بيئة متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن المستشفى يستهدف دعم قدرات طلاب البرامج الطبية في التدريب الإكلينيكي، بالتوازي مع تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء قنا ومحافظات جنوب الصعيد.

معايير الجودة

وأضاف منصور، بأن الجامعة حريصة على الاستفادة من خبرات المؤسسات المتخصصة في إدارة وتشغيل المنشآت الطبية، للوصول إلى نموذج متطور للمستشفيات الجامعية يطبق معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، ويوفر خدمات علاجية متكاملة بأسعار مناسبة، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وخطط التنمية الصحية بالإقليم.



ويأتي بحث المشروع ضمن توجه جامعة جنوب الوادي الأهلية لتعزيز دورها في خدمة المجتمع، والتوسع في المشروعات الطبية والتعليمية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وتوفير فرص تدريب متقدمة للطلاب، بما يدعم مستقبل الخدمات الطبية في صعيد مصر.