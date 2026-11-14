عودة حركة القطارات بمحطة مصر بالإسكندرية بعد اصطدام جرار بالصدادة

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها بمحطة مصر للسكك الحديدية بمحافظة الإسكندرية، عقب توقفها إثر اصطدام جرار بالصدادة الموجودة في نهاية المحطة، في واقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات.

وكانت المحطة قد شهدت توقفًا مؤقتًا في حركة القطارات، عقب وقوع الحادث، ما استدعى تحرك الجهات المعنية للتعامل مع الموقف، وإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، وفحص آثار الاصطدام، وجمع المعلومات اللازمة لكشف ملابساته وتحديد أسباب وقوعه، فيما عادت حركة القطارات وانتظام الرحلات مرة أخرى داخل المحطة.