"أسرار التواصل الفعال" في لقاء توعوي بقصر ثقافة الأقصر

شهد قصر ثقافة الأقصر لقاء بعنوان "أسرار التواصل الفعال بين الأسرة والأبناء"، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

قدمت اللقاء كريمة التهامي، أخصائي نفسي، وناقشت خلاله أهمية التواصل الجيد بين الآباء والأبناء، ودوره في تعزيز التفاهم المتبادل وبناء علاقات أسرية قائمة على الحوار والثقة والاحتواء.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "تحول الدولة المصرية إلى مركز إقليمي للطاقة"، تناول خلالها يحيى أحمد، مقومات البنية التحتية للدولة المصرية، والتحديات التي واجهت قطاع الطاقة، مؤكدا دور المواطن في دعم جهود التنمية.

كما أقيمت ورشة فنية بمرسم الطفل لتعليم الرسم والتظليل بالقلم الرصاص، تدريب زكريا بدري.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر، أقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "التعليم طاقة نور"، ناقشت خلالها الدكتورة رشا فاروق، أهمية التعليم في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، وانعكاساتها على المجتمعات، ودور الوعي والمعرفة في التعامل مع التحديات واستشراف المستقبل.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "الفكر السليم أساس النهوض بالمجتمع"، أوضح خلالها علي عبد المالك، مفهوم التفكير وأنواعه، وأهمية توظيف الفكر الإيجابي في تحقيق نهضة المجتمع.

وفي قصر ثقافة حسن فتحي أقيمت محاضرة بعنوان "صراع الأجيال في المجتمع المعاصر"، أوضح خلالها العادلي حسان، وكيل ثقافي بمعهد فتيات القرنة الأزهري، مفهوم صراع الأجيال مشيرا إلى أنه حالة من التباين في وجهات النظر والقيم بين جيل الكبار والشباب، مستعرضا أسبابه، ومنها انهيار احتكار المعرفة واختلاف أنماط الحياة.

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بالريّاينة محاضرة بعنوان "حقوق المرأة في ضوء التغيرات العالمية"، تحدث خلالها أحمد محمد عن مكانة المرأة وحقوقها على المستوى الدولي، فيما أعدت مكتبة ثقافة النمسا دوريا ثقافيا بمشاركة طلاب مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام الإعدادية، أدارته هبة زكي، واختتم بتوزيع جوائز عينية على الفائزين.