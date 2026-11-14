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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من ساحة أبو الحجاج .. ماراثون جري بالأقصر 27 نوفمبر بجوائز مالية للفائزين

من ساحة أبو الحجاج إلى معبد الكرنك.. ماراثون جري بالأقصر 27 نوفمبر بجوائز مالية للفائزين
من ساحة أبو الحجاج إلى معبد الكرنك.. ماراثون جري بالأقصر 27 نوفمبر بجوائز مالية للفائزين
شمس يونس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر تنظيم ماراثون للجري تحت شعار «اتحرك.. انطلق»، يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2026، بمشاركة الشباب والفتيات من مختلف الفئات العمرية، في فعالية رياضية تستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتشجيع المواطنين على اتباع أسلوب حياة صحي.

ويقام الماراثون تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور غزالي ملثم وكيل المديرية للرياضة، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للرياضة المجتمعية.

وتبلغ مسافة السباق 5 كيلومترات، حيث يبدأ التجمع والانطلاق من ساحة أبو الحجاج في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا، على أن تكون نقطة النهاية والختام بساحة معبد الكرنك، في مسار رياضي يجمع بين ممارسة الرياضة والاستمتاع بالمعالم التاريخية المميزة لمدينة الأقصر.

وفتحت المديرية باب التسجيل أمام الراغبين في المشاركة من الجنسين، من خلال الرابط الإلكتروني:
https://forms.cloud.microsoft/r/FvadyWVbEh?origin=lprLink

وحددت اللجنة المنظمة رسوم الاشتراك بقيمة 50 جنيها، تسدد من خلال تطبيق إنستاباي، باختيار حساب بنكي ثم بنك «Bank NXT»، وإدخال رقم الحساب 1001479910010201، واختيار اسم المستفيد «حساب صندوق التمويل الأهلي للنشء والشباب»، ثم سداد قيمة الاشتراك.

وأكدت المديرية أن التسجيل لا يعد مكتملا إلا بعد إدخال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم، وإرسال صورة إيصال الدفع مرفقا به اسم المشارك عبر تطبيق واتساب على الرقم 01024849009.

وبحسب الضوابط المنظمة للسباق، يتعين على كل مشارك استلام رقم الصدر المخصص له من مقر مديرية الشباب والرياضة قبل موعد الماراثون بـ24 ساعة على الأقل، مع ضرورة ارتدائه طوال فترة السباق، والالتزام بالمسار المحدد والتعليمات التنظيمية والفنية، والحضور في الموعد والمكان المقررين.

كما يتم تحديد الفائزين وفقا للترتيب الذي تعتمده لجنة التحكيم، مع تخصيص جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في منافسات البنين ومثلها للبنات، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 5 آلاف جنيه، والثاني على 3 آلاف جنيه، والثالث على ألفي جنيه.

وأوضحت المديرية أن الجهة المنظمة لها الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مشارك يخالف شروط وضوابط الماراثون.

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