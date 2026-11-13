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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 6 أشخاص لقيادتهم 3 دراجات نارية برعونة وأداء حركات استعراضية في الأقصر

المتهمين
المتهمين
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي 3 دراجات نارية بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية خلال سيرهم بأحد الطرق بمحافظة الأقصر، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

كواليس الواقعة 

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائديها ومستقليها، وعددهم 6 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بتاريخ 9 من الشهر الجاري، حال سيرهم بأحد الطرق بدائرة المركز، بقصد الاستعراض.

وتم التحفظ على الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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