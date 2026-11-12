محاولة سرقة أغنام تنتهي بمقتل سيدة.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان (ربه منزل - مقيمة بدائرة المركز) مصابة بعيار نارى بالصدر.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى أثناء قيام المتوفاة ونجل شقيقها (عامل - مقيم بدائرة المركز) برعاية الأغنام ملكهما بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة مركز شرطة فرشوط بأسيوط قام مستقلى دراجة نارية "أحدهما يحمل بندقية آلية" بمحاولة سرقة أحد الأغنام وحال محاولتهما منعهما قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لإصابة المذكورة ووفاتها، ولاذا بالفرار دون تمكنهم من السرقة.





أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عنصرين جنائيين "سبق إتهامهما فـى عدة قضايا ما بين "قتل عمد ، إتجار بالمواد المخدرة ، إتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة ، سرقة بالإكراه ، مقاومة سلطات" ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا "مخدرات وسلاح نارى ، وسرقة بالإكراه ، قتل" وتبين إختبائهما بنطاق محافظة سوهاج.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما، وعثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية - 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









