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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد 12 يوما.. بشائر جديدة من الحكومة لهذه الفئات

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

يستعد أكثر من 5.6 مليون موظف خلال الـ 12 يوما المقبلة؛ في تقاضي مرتبات شهر نوفمبر 2026 لكل العاملين بالدولة، على مدار 5 أيام من الشهر الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026

وبحسب ما أعلنته تقارير صادرة عن وزارة المالية والتي تتضمن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 لكل العاملين بالدولة للشهر الخامس على التوالي.

الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

كم يتقاضي الموظفين من مرتبات

للشهر الخامس على التوالي سيصرف الموظفين بالدولة 8 آلاف جنيه بحد أدنى للمرتب الشهري  منذ يوليو الماضي والذي يتزامن مع بداية السنة المالية الحالية والتي أدرجت الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بالحكومة.

تفاصيل المرتبات

وفقا تقرير صادر عن قطاع المديريات والمأموريات المالية التابع لوزارة المالية فإنه تقرر بدء تحويل مرتبات شهر نوفمبر 2026 لكل الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة ووحدات الإدارات المحلية على مستوى الجمهورية؛ من  خلال الوحدات الحسابية التابعة للوزارة.

وتتضمن بدء عمليات تحويل كل الرواتب على الحسابات البنكية الخاصة بالموظفين للشهر الخامس على التوالي خلال السنة المالية 2026-2027 الحالية.

الحد الأدني للأجور

موعد صرف المرتبات

وتستهدف وزارة المالية على مدار 5 أيام كاملة، صرف مرتبات  نوفمبر 2026 الجاري؛ لصالح 5.4 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ ستتقاضي مرتباتها.

وتأتي هذه الإجراءات؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر  2026

من المخطط أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 لكل العاملين بالحكومة والتي تتضمن كل الهيئات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة؛ اعتباراً من الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

وحسب تقارير رسمية صادرة وزارة المالية والتي تتضمن تبكير عمليات صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 بالزيادات الجديدة التي تم إقرارها لكل العاملين بالدولة مع بدء السنة المالية الحالية.

تطبيق الحد الأدني للأجور

خامس مرتب في السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدنى للأجور ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية في صرف خامس مرتبات السنة المالية الجديدة .

ومن المقرر أن يتم استكمال عمليات صرف المرتبات من الفترة 24 حتي 30 نوفمبر الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق أيام الثلاثاء الموافق 24 حتى 26 من نوفمبر الجاري  لمدة 3 أيام متصلة ، ثم استكمالها خلال يومي الأحد 29 و الإثنين 30 من نفس الشهر .

مرتبات نوفمبر 2026 بالزيادة الجديدة

وبموجب إجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدنى، وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

وستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

الأجور

صرف مرتبات نوفمبر 2026 بالزيادة

  • الدرجة الوظيفية السادسة :  8800 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.
  • الدرجة الوظيفية الرابعة:  9934 جنيهًا
  • الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية: 10.5 ألف جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.
الأجور

الدرجات العليا:

  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 جنيها.
  • الدرجة العليا: 13.294 جنيها.
  • الدرجة الممتازة : 15.534 جنيها.
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