إليسا تحتفل بنجاح ألبوم «أليسار».. 15 مليون مشاهدة في أقل من 5 أيام

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بنجاح ألبومها الجديد «أليسار»، الذي طرحته مؤخرًا، معربة عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور والتفاعل الذي حظيت به أغنياته، وموجهة رسالة امتنان لفريق العمل الذي شاركها إنجاز هذا المشروع الموسيقي.

وشاركت إليسا متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» أجواء احتفالها بهذه المناسبة، مؤكدة أن مشاعر الحب والتعليقات الإيجابية التي تلقتها جعلت هذه اللحظة مميزة بالنسبة لها.

وكتبت إليسا في رسالتها: «قلبي يفيض بالسعادة والامتنان! غمرتني مشاعر الحب والتعليقات الرائعة على ألبوم إليسار! أحتفل بهذه اللحظة المميزة مع فريقي الرائع، فخورة جدًا بما أنجزناه معًا، وممتنة لكل واحد منكم لجعل هذه الرحلة لا تُنسى».

أرقام لافتة لألبوم إليسا الجديد

وجاء احتفال إليسا بعد الانطلاقة القوية لألبوم «أليسار»، إذ أن الألبوم تجاوز 15 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» خلال أقل من خمسة أيام من طرحه، كما احتفت منصة «يوتيوب ميوزيك» بالنجمة اللبنانية وألبومها عبر حساباتها الرسمية.

ولم يقتصر التفاعل على بلد واحد، إذ دخلت الأغنيات الأربع عشرة قوائم يوتيوب في مصر، بينما تجاوزت مشاهدات أغنية «ما تلاقيناش» مليوني مشاهدة، ووصلت إلى قائمة أفضل 20 أغنية في السويد

14 أغنية متنوعة في ألبوم «أليسار»

وطرحت إليسا ألبومها الجديد يوم 5 نوفمبر 2026، ويُعد الألبوم الرابع عشر في مسيرتها الفنية، ويضم 14 أغنية تجمع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية، في تجربة موسيقية تستعيد من خلالها ملامح هويتها الفنية مع تنوع في الموضوعات والألحان.

وتضم قائمة الأغاني «ليل يا ليل»، و«هبطل أحب»، و«بدي ياك»، و«كشف الحساب»، و«شتا الرياض»، و«مطارات»، و«ما تلاقيناش»، و«سهلة الأذية»، و«يبليك بالحب»، و«احتمال»، و«وشي نوّر»، و«اعطيني غمرة»، و«وعدني»، و«الأوضة الضالمة».

وشهد الألبوم تعاون إليسا مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، من بينهم مروان خوري، وتامر عاشور، وعزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وأمير طعيمة، إلى جانب عدد آخر من صناع الموسيقى.

ومن أبرز مفاجآت الألبوم أغنية «شتا الرياض»، التي تمثل أول أغنية أصلية لإليسا باللهجة الخليجية، بينما تأتي أغنية «ما تلاقيناش» ضمن الأعمال التي لفتت الأنظار منذ طرح الألبوم