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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باحثون في "الشارقة الدولي للكتاب": توثيق الروايات الشفهية يحفظ ذاكرة الأجيال

"الشارقة الدولي للكتاب"
"الشارقة الدولي للكتاب"
أ ش أ


من حكايات الأمهات والجدات إلى البيوت القديمة والأفلاج المائية والقطع الأثرية، تتشكل ذاكرة المجتمعات من روايات وشواهد تحفظ تفاصيل الحياة عبر الأجيال. ومع رحيل كبار السن وتغير أنماط الحياة، تتزايد أهمية توثيق هذا الموروث وحمايته، خصوصاً أن كثيراً من تفاصيل التاريخ الاجتماعي والعمراني تبقى محفوظة في ذاكرة الأفراد، وقد تختفي برحيلهم قبل أن تجد طريقها إلى الوثائق والمتاحف.

هذه القضية شكلت محور جلسة "التراث الثقافي: من السرد الشفهي إلى عالم المتاحف"، التي استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة المؤرخ الإماراتي الدكتور حمد بن صراي، والباحثين العُمانيين معطي بن سالم المعطي والدكتور علي بن حمود المحروقي، وأدارتها الشاعرة شيخة المطيري، حيث استعرض المشاركون تجارب ميدانية في جمع الروايات الشفهية وترميم المباني التاريخية وإدارة المتاحف، مؤكدين أهمية مشاركة المجتمع في صون تراثه ونقله إلى الأجيال الجديدة.


800 راوٍ يكشفون تفاصيل التاريخ

استعرض الدكتور حمد بن صراي تجربته في توثيق التاريخ الشفهي، مشيراً إلى أنه سجل روايات نحو 800 شخص، واختصر قيمة هذه التجربة بقوله "أنا سجلت ثمانمائة شخص، أضفت إلى عمري ثمانمائة سنة"، في إشارة إلى المعرفة المتراكمة التي تختزنها ذاكرة الرواة. وحذّر من الممارسات العشوائية في تسجيل مقابلات كبار السن ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية التوثيق المنهجي الذي يحفظ الروايات وسياقاتها التاريخية والاجتماعية.

وتحدث عن تجربته الأكاديمية في جامعة الإمارات، حيث درّس مادة "مدخل إلى علم الآثار والمتاحف" لمدة ثماني سنوات، وأشرك الطلبة في جمع الروايات الشفهية، مستبدلاً امتحان منتصف الفصل في بعض المساقات بتكليف ميداني لإجراء المقابلات وتفريغها.

واستشهد بمشروع لتوثيق مسجد رأس الخيمة الكبير، كشف معلومات لم تكن مدونة في الكتب، شملت أسماء أئمته وخطبائه وتفاصيل معمارية دقيقة، منها تاريخ فتح باب مجاور للمحراب. كما تناول الأواني الحجرية المكتشفة في منطقة البحيص بالشارقة، وما تعكسه من مهارة الإنسان القديم وذائقته الجمالية، معبّراً عن ذلك بقوله: "من طوّع الحجارة طوّع الحياة".

المتاحف الخاصة واستدامة التراث

من جانبه، تطرق الدكتور معطي بن سالم المعطي إلى تجربة سلطنة عُمان في حماية المباني التاريخية، موضحاً أن التشريعات تتيح تحويلها إلى متاحف تراثية خاصة أو بيوت تراثية خاصة، مع احتفاظ أصحابها بالملكية وتولي إدارتها وتشغيلها.

وأكد أهمية ربط المواقع التراثية بالتنمية المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية والعاملين فيها من الاستفادة من عوائدها الاقتصادية، بما يعزز استمرارية حمايتها وصيانتها. وأشار إلى أن حارس الموقع الأثري يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التعديات والإهمال.

وشدد على أن المتاحف تحمل رسالة معرفية وثقافية تتجاوز عرض المقتنيات واستقبال الزوار، لافتاً إلى أن حماية التراث الثقافي غير المادي تمثل تحدياً كبيراً، خصوصاً اللغات والروايات والممارسات الشعبية التي قد تندثر برحيل حامليها. ودعا إلى توسيع مشاركة الأفراد والمؤسسات الخاصة في إدارة المواقع التراثية، ضمن تشريعات ومعايير تضمن حمايتها واستدامتها.


روايات تحفظ ذاكرة المباني والأفلاج

بدوره، أكد الدكتور علي بن حمود المحروقي أهمية توظيف الروايات الشفهية في ترميم المباني التاريخية، موضحاً أن فهم روح المكان يتطلب توثيق القصص المرتبطة به ووظائفه السابقة وتفاصيله المعمارية، وإشراك المجتمع المحلي في مراحل الترميم وإعادة الاستخدام.

واستعاد تجربته الميدانية التي بدأت عامي 2006 و2007 في توثيق المباني والحارات التاريخية بعُمان، مستعرضاً حكاية امرأة اكتشفت مصدراً للمياه أثناء رعيها في منطقة جبلية، ثم اتفقت مع الأهالي على حصة من مياهه، في مثال على دور الروايات المرتبطة بالأفلاج في حفظ التاريخ الاجتماعي.

وكشف أنه أجرى مقابلات مع عشرات الأشخاص ضمن أعمال توثيق التاريخ المروي، مشيراً إلى وفاة نحو 90% من كبار السن الذين التقاهم، فيما بقيت شهاداتهم المسجلة مصدراً للمعرفة، مؤكداً ضرورة المبادرة إلى جمع الروايات قبل فقدان أصحابها.

حكايات الأمهات والجدات البيوت القديمة الحياة عبر الأجيال

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