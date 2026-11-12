مفوض الهجرة للاتحاد الأوروبي: مصر شريك استراتيجي رئيسي لنا في ضمان الاستقرار الإقليمي

وصف ماجنوس برونر مفوض الشؤون الداخلية والهجرة للاتحاد الأوروبي، مصر بأنها "شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في ضمان الاستقرار الإقليمي وإدارة الهجرة بشكل مسؤول".

وقال ماجنوس برونر- فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لمصر، اليوم- إنه ومن خلال تعميق تعاوننا التشغيلي من مكافحة التهريب للمهاجرين إلى مواجهة الجريمة المنظمة، نحقق أهداف شراكتنا الاستراتيجية والشاملة لجعل أوروبا ومنطقتنا أكثر أمناً.

وأضاف أن الشبكات الإجرامية لا تتوقف عند الحدود ، ولا يمكن لردنا أن يفعل ذلك، منوها بأن الترتيب العملي الجديد مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (سيبول) يعد خطوة مادية أخرى في توحيد القوى مع مصر لتفكيك شبكات التهريب، وتعطيل طرق الاتجار بالبشر، وتعزيز الأمن عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب شراكات قوية على طول الطريق لإنقاذ الأرواح وكسر نموذج أعمال المهربين القاسيين.

وشدد على أن العمل بشكل وثيق مع مصر من خلال مبادرات مثل الممر الشرقي يسمح لنا بمعالجة التحديات المشتركة من جذورها، مع تعزيز أمن الحدود.

وقال: "إننا في القاهرة، نحول شراكتنا الاستراتيجية مع مصر إلى إجراءات مادية عبر تعزيز إدارة الحدود، ومكافحة الجريمة عبر الوطنية، وفي نفس الوقت تعزيز المسارات القانونية لحركة العمالة".

ولفت برونر إلى أن التعاون القوي مع مصر يستند إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة لعام 2024، وتم التأكيد عليه في أول قمة لقادة الاتحاد الأوروبي ومصر في أكتوبر 2025.

يذكر أن مفوض الشؤون الداخلية والهجرة للاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر يزور مصر حاليا لتعزيز التعاون في مجالي الأمن والهجرة. وتؤكد الزيارة أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مواجهة التهديدات العابرة للحدود وتعزيز التنسيق العملياتي.