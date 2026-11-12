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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدون تغيير ..سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار في البنوك الحكومية مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 12-11-2026، بعد تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

الدولار في بنوك الحكومة

واستقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه داخل بنوك الحكومة من دون تغيير بعد زيادة في مطلع التعاملات الصباحية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل آخر تحديث لـ سعر الدولار في بنك مصر 53.39 جنيها للشراء و 53.49 جنيها للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل آخر تحديث لـ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.39 جنيها للشراء و 53.49 جنيها للبيع 

إجازة البنوك 

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء اليوم الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية والتي تبدأ اعتبارا من  غدا الجمعة وحتي مساء السبت المقبل.

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لأعلي سعر 

جاء آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 53.52 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار مقابل الجنيه ثباتا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس.

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

وسجل سعر أقل دولار 53.34 جنيها للشراء و 53.44 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

تحركات الدولار

وسجل سعر الدولار انخفاضاً على أساس أسبوعي بقيمة تبلغ 77 قرشًا.

سعر الدولار اليوم في البنوك

الجنيه يرتفع

وارتفعت قيمة الجنيه في مواجهة الدولار مقدار 0.014% منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيها للشراء و 53.48 جنيها للبيع.

سعر الدولار

أقل سعر دولار

وسجل سعر أقل دولار 53.34 جنيها للشراء و 53.44 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر ثاني أقل دولار 53.35 جنيها للشراء و 53.45 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطيني QNB".

سعر الدولار في مصر

الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيها للشراء و 53.49 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري،قناة السويس، البركة".

وسجل سعر الدولار 53.4 جنيها للشراء و53.6 جنيها للبيع في بنكي " الأهلي الكويتي، سايب".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 53.52 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.5 جنيها للشراء و 53.6 جنيها للبيع في بنك نكست. 

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