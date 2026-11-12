بدون تغيير ..سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري الآن

ثبت سعر الدولار في البنوك الحكومية مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 12-11-2026، بعد تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

الدولار في بنوك الحكومة

واستقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه داخل بنوك الحكومة من دون تغيير بعد زيادة في مطلع التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل آخر تحديث لـ سعر الدولار في بنك مصر 53.39 جنيها للشراء و 53.49 جنيها للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل آخر تحديث لـ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.39 جنيها للشراء و 53.49 جنيها للبيع

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء اليوم الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية والتي تبدأ اعتبارا من غدا الجمعة وحتي مساء السبت المقبل.

آخر تحديث لأعلي سعر

جاء آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 53.52 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار مقابل الجنيه ثباتا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس.

وسجل سعر أقل دولار 53.34 جنيها للشراء و 53.44 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

تحركات الدولار

وسجل سعر الدولار انخفاضاً على أساس أسبوعي بقيمة تبلغ 77 قرشًا.

الجنيه يرتفع

وارتفعت قيمة الجنيه في مواجهة الدولار مقدار 0.014% منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيها للشراء و 53.48 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل سعر أقل دولار 53.34 جنيها للشراء و 53.44 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر ثاني أقل دولار 53.35 جنيها للشراء و 53.45 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطيني QNB".

الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيها للشراء و 53.49 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري،قناة السويس، البركة".

وسجل سعر الدولار 53.4 جنيها للشراء و53.6 جنيها للبيع في بنكي " الأهلي الكويتي، سايب".

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 53.52 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.5 جنيها للشراء و 53.6 جنيها للبيع في بنك نكست.