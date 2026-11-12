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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد السباحة في جنوب أفريقيا: انتقال تاتيانا سميث لتمثيل هولندا أمر "محزن"

رئيس اتحاد السباحة في جنوب أفريقيا
رئيس اتحاد السباحة في جنوب أفريقيا
أ ش أ

 وصف زيكي مولوسي الرئيس التنفيذي لاتحاد السباحة في جنوب أفريقيا قرار تاتيانا سميث -الرياضية الأكثر تتويجاً في تاريخ جنوب أفريقيا بالألعاب الأولمبية- بالانتقال لتمثيل هولندا بأنه "محزن" للبلاد.

وقد غلبت الدموع سميث، الحائزة على ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، أثناء إعلانها عن هذا القرار يوم أمس الأربعاء.

وأوضحت سميث أن هذه الخطوة "توفر دعماً أكبر على مستوى الأداء العالي"، مشيرة إلى أن الرياضيين في جنوب أفريقيا "يستحقون نظاماً يمنحهم الفرصة للازدهار، لا مجرد البقاء على قيد الحياة".

وفي تصريح لقناة "إي نيوز تشانيل أفريكا"، قال مولوسي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للاتحاد: "عندما تلقينا تلك الرسالة من تاتيانا، تفهمنا موقفها؛ فقد كانت كريمة ولطيفة بما يكفي لتوضيح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "إنه قرار محزن للغاية بالنسبة للبلاد، لا سيما وأننا كنا نستعد لإرسال الفريق إلى بكين للمشاركة في بطولة العالم للسباحة المقررة في ديسمبر".

الرئيس التنفيذي اتحاد السباحة جنوب أفريقيا

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