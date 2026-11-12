باحثة في الجماعات الإرهابية: مجلس مسلمي أوروبا يمثل المظلة العليا لواجهات الإخوان في أوروبا

قالت عائشة نصار، الباحثة في شؤون الجماعات الإرهابية، إن مجلس مسلمي أوروبا يمثل ما وصفته بـ«المظلة الفوقية» لواجهات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في أوروبا، موضحة أن المجلس تتفرع عنه مئات المنظمات والجمعيات المنتشرة في 28 دولة.

مئات المنظمات والجمعيات تتفرع عن مجلس مسلمي أوروبا

وأوضحت نصار، خلال حديثها في برنامج «الحياة اليوم»، أن هذه الكيانات تتنوع بين منظمات عابرة لحدود الدول الأوروبية، لها فروع متعددة تحمل الاسم نفسه، وأخرى ترتبط بكل دولة على حدة، مثل رابطة مسلمي بريطانيا ورابطة مسلمي فرنسا.

وأضافت أن هناك اتحادًا في كل دولة، إلى جانب أذرع أخرى تخرج من مجلس مسلمي أوروبا، مشيرة إلى أن طبيعة هذا الانتشار تجعلها تصف الكيان بأنه «عنقودي»، و«كيان أخطبوطي ضخم جدًا».

وأكدت الباحثة أن مجلس مسلمي أوروبا يمثل، بحسب توصيفها، رأس هذه المظلة والواجهة الخارجية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.