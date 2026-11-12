قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5800 جنيه في 7 ساعات.. متسول يثير الدهشة في العاشر من رمضان
من بنغازي إلى دمشق.. سوريا تستعيد طائرة عسكرية ظلت عالقة في ليبيا
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة في الرياض
متحدث الأوقاف: مشاري راشد العفاسي يشارك في الموسم الثاني من دولة التلاوة
سكودا Slavia 2026 بتصميم السيدان.. المواصفات الكاملة
وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب القوس والسهم بعد إنجاز أولمبياد الشباب بداكار
صلاح الجمسي: تفتيت وحدة الصف العربي أحد أخطر أدوات الكيان الصهيوني.. والتماسك العربي ضرورة لمواجهة المخططات
منتخب مصر 2010 يختتم تدريباته لمواجهة المغرب.. ويظهر بالأحمر والأسود غداً
الكويت تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
مصطفى بكري: إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها في المنطقة.. وتتحرك عسكريًا لفرض واقع جديد بالضفة والأردن
طارق فهمي: نحتاج إلى حدث مفصلي لنقل الاتصالات الأمريكية الإيرانية لمرحلة جديدة من المفاوضات
هيئة الاستثمار: مصر تركز على جذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية والطاقة المتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار جمهوري بتعيين هيام رفعت سيد طنطاوي عميدا لكلية التمريض بجامعة عين شمس

الدكتورة هيام
الدكتورة هيام
حسام الفقي

أعلن  الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، صدور قرار جمهوري بتعيين  الدكتورة هيام رفعت سيد طنطاوي عميدا لكلية التمريض بجامعة عين شمس.

وتأتي هذه الثقة تتويجًا لمسيرة أكاديمية وإدارية متميزة للدكتورة هيام رفعت ، التي تعمل أستاذًا  بكلية التمريض بجامعة عين شمس.

حيث شغلت الأستاذة الدكتورة هيام رفعت عددًا من المناصب القيادية بالكلية، من أبرزها منصب وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث أسهمت من خلال موقعها في دعم الأنشطة المجتمعية، وتعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، والمشاركة في تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية والتدريبية والقوافل الصحية، بما يدعم دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والمشاركة في الأنشطة العلمية والبحثية، بما يعكس اهتمامها بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات التمريضية.

كما شغلت سيادتها منصب معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي (بتكليف رئاسي)، ورئيس تحرير المجلة المصرية للرعاية الصحية ، وعضو مجلس إدارة المرصد المجتمعي بجامعة عين شمس، بالإضافة لكونها مستشار ببيئة إنقاذ الطفولة، ومستشار تدريب دولي معتمد لدى منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسيف ووزارة الصحة.


ومنسقة عامة لدبلوم مكافحة العدوى بجامعة عين شمس.
ومراجعة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
أخصائي اعتماد مؤسسات تعليمية، وإيضا أخصائي تخاطب وتأهيل الأطفال ذوي الهمم ،ومسؤول فريق التدريب بمستشفيات جامعة عين شمس (مستشفى الأطفال).

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

وزير التربية والتعليم

لطلاب 2 بكالوريا.. توضيح عاجل بشأن مادتي الثقافة المالية واللغة الأجنبية الثانية

ترشيحاتنا

مياه الشرب

اعمل حسابك| قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة.. المواعيد والأماكن

قافلة طبية بالإسكندرية

مجانًا ولمدة 4 أيام.. بنك الشفاء يقدم خدمات طبية متخصصة لأهالي الإسكندرية

رخصة قيادة

دليل خدمات المرور.. خطوات استخراج أو تجديد رخصة القيادة إلكترونياً والرسوم المقررة

بالصور

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ.. وصفة شهية ومختلفة

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

حقن التخسيس قد تسبب فقدان البصر المفاجئ.. تحذيرات من «سكتة العين»

حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد