قرار جمهوري بتعيين هيام رفعت سيد طنطاوي عميدا لكلية التمريض بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة هيام رفعت سيد طنطاوي عميدا لكلية التمريض بجامعة عين شمس.

وتأتي هذه الثقة تتويجًا لمسيرة أكاديمية وإدارية متميزة للدكتورة هيام رفعت ، التي تعمل أستاذًا بكلية التمريض بجامعة عين شمس.

حيث شغلت الأستاذة الدكتورة هيام رفعت عددًا من المناصب القيادية بالكلية، من أبرزها منصب وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث أسهمت من خلال موقعها في دعم الأنشطة المجتمعية، وتعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، والمشاركة في تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية والتدريبية والقوافل الصحية، بما يدعم دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والمشاركة في الأنشطة العلمية والبحثية، بما يعكس اهتمامها بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات التمريضية.

كما شغلت سيادتها منصب معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي (بتكليف رئاسي)، ورئيس تحرير المجلة المصرية للرعاية الصحية ، وعضو مجلس إدارة المرصد المجتمعي بجامعة عين شمس، بالإضافة لكونها مستشار ببيئة إنقاذ الطفولة، ومستشار تدريب دولي معتمد لدى منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسيف ووزارة الصحة.



ومنسقة عامة لدبلوم مكافحة العدوى بجامعة عين شمس.

ومراجعة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

أخصائي اعتماد مؤسسات تعليمية، وإيضا أخصائي تخاطب وتأهيل الأطفال ذوي الهمم ،ومسؤول فريق التدريب بمستشفيات جامعة عين شمس (مستشفى الأطفال).