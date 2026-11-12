جمارك مطار الإسكندرية الدولي تحبط تهريب 20 هاتف آي فون بـ 812 ألف جنيه

أحبطت جمارك مطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، محاولة تهريب كميات من الهواتف المحمولة من ماركة iphone من موديلات مختلفة كانت مخبأة داخل ٣ حقائب بحوزة راكبة من من دبي على رحلة خطوط طيران شركة فلاي دبي.

قالت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ إنه تم الاشتباه في الراكبة عبر لجنة جمركية من"محمود الشيشيني، جورج شاكر، أحمد كامل، كرم عكاشة، محمود عبدالناصر، شريف حسن،نادر سامي، مجدي عباس".

تفاصيل المضبوطات

وأشارت المصلحة إلى أن قطاع مكافحة التهريب الجمركي اشتبه في الراكبة وتم اكتشاف المضبوطات وكانت عبارة عن ٥ هواتف محمولة ماركة iPhone موديلات مختلفة مخبأة بين طيات الملابس بالحقائب بالإضافة ١٥ هاتفا محمولا ماركة iphone 13 بدون علب أو لوازم ، باجمالي عدد ٢٠ هاتفا محمولا ماركة iphone موديلات مختلفة.

وبلغت قيمة المضبوطات نحو 812 ألف جنيه.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم ١٠ لسنة ٢٠٢٦ .

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.