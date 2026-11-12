اليوم.. العرض الأول لفيلم "أشياء جميلة لتأملها" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعرض اليوم الخميس 12 نوفمبر، ضمن عروض السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ47، فيلم "أشياء جميلة لتأملها" للمخرج إيفان أوستروتشوفسكي، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

فيلم أشياء جميلة لتأملها

"أشياء جميلة لتأملها" فيلم روائي طويل تبلغ مدته 88 دقيقة، تدور أحداثه في مستشفى ناءٍ بتشيكوسلوفاكيا خلال ثمانينيات القرن الماضي، حيث تنشأ صداقة غير متوقعة بين إنجريد، الطبيبة الأنيقة، وممرض شاب. وتطرح هذه العلاقة الجديدة تساؤلات حول قدرتها على إحداث تغيير في ثوابت حياة إنجريد وروتينها الراكد، وفتح آفاق جديدة أمامها.

إيفان أوستروتشوفسكي صانع أفلام، عُرض فيلمه الوثائقي الطويل "إرهابيون مخمليون" (2013) لأول مرة في قسم المنتدى بمهرجان برلين السينمائي الدولي، تلاه فيلمه الروائي الأول "كوزا" (2015)، ثم فيلم "خدم" (2020). كما شارك في كتابة فيلم "107 أم" (2021)، الذي حصد جائزة أفضل سيناريو في قسم آفاق بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، فيما فاز مشروعه الهجين "فوبيا الضوء" (2023) بجائزة دور السينما الأوروبية في المهرجان ذاته.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.