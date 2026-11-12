بيثبِّت الأطفال.. حبس شخص يستولى على هواتف طلاب المدارس في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخص باستيقاف طلاب المدارس والاستيلاء على هواتفهم المحمولة بأسلوب انتحال الصفة، بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج).

وبسؤالها؛ أفادت بتضررها من أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على نجلها، والاستيلاء على هاتفه المحمول بأسلوب انتحال الصفة.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بالصور (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان).

وبضبطه ومواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر ببيعه الهاتف المستولى عليه لأحد عملائه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بذات الدائرة)، مع علمه بأنه متحصل من واقعة سرقة، وأمكن ضبطه.