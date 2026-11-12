«الخلايا النائمة بدأت تصحو».. مصطفى بكري يحذر من مخطط تخريبي يستهدف السكك الحديدية

حذر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من خطورة واقعة سقوط إحدى عربات قطار على خط الإسماعيلية – السويس، عقب ما أعلنته وزارة النقل بشأن سرقة 8 بلنجات من شريط السكة الحديد، معتبرًا أن الواقعة تثير تساؤلات خطيرة حول طبيعة ما حدث والأهداف وراءه.

وكتب “بكري” عبر حسابه على “فيس بوك”: “إن ما جرى لا يمكن التعامل معه باعتباره واقعة سرقة عادية”، مشيرًا إلى أن “سرقة مكونات من البنية الأساسية للسكك الحديدية؛ قد تعرض حياة الركاب للخطر، وتؤدي إلى كوارث ويجب كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

بعد حادث العياط.. بكري يطرح تساؤلات حول توقيت الحوادث

وأضاف عضو مجلس النواب أن وقوع الحادث بعد واقعة قطار العياط يفرض ضرورة التوقف أمام تتابع هذه الأحداث، معربًا عن مخاوفه من أن تكون هناك محاولات متعمدة لإثارة الارتباك وإحراج مؤسسات الدولة، وليس مجرد استهداف وزير النقل الفريق كامل الوزير.

وطرح بكري تساؤلات بشأن احتمالات وجود مخطط يستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك المشهد الداخلي، وربط ذلك بما وصفه بمحاولات التآمر على البلاد وفرض أمر واقع مع اقتراب استحقاقات سياسية مقبلة، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه الاحتمالات من خلال التحقيقات والأدلة.

سرقة 8 بلنجات كانت تهدد حياة عشرات الركاب

وشدد بكري على أن خطورة الواقعة تكمن في أن العبث بمكونات خطوط السكك الحديدية لا يقتصر أثره على تعطيل حركة القطارات؛ بل قد يتسبب في خروجها عن القضبان وسقوط ضحايا بالعشرات.

وطالب بسرعة ضبط المتورطين في سرقة مكونات السكة الحديد، وكشف الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة الجناة يمثلان ضرورة لحماية أرواح المواطنين وتأمين المرافق الحيوية.

مصطفى بكري: الخلايا النائمة قد تعود.. والتماسك الوطني عنوان المرحلة

واختتم بكري تصريحاته بالتحذير مما وصفه بخطورة سيناريوهات المرحلة المقبلة، معتبرًا أن هناك ضرورة لليقظة والانتباه لما يجري، وعدم السماح لأي خلايا نائمة أو أي محاولات تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وأكد أن حماية الأمن القومي مسؤولية مشتركة، وأن التماسك الوطني والوعي بما تواجهه الدولة من تحديات يمثلان عنوان المرحلة المقبلة، مشددًا على أن عيون الوطن يجب أن تظل يقظة حتى لا يفلت مرتكبو الجرائم من العقاب.