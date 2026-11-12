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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب الأردني يؤكد أهمية تعزيز الحوار بين الشعوب ومواجهة الفكر المتطرف

رئيس مجلس النواب الأردني يؤكد أهمية تعزيز الحوار بين الشعوب ومواجهة الفكر المتطرف
رئيس مجلس النواب الأردني يؤكد أهمية تعزيز الحوار بين الشعوب ومواجهة الفكر المتطرف
أ ش أ

 أكد رئيس مجلس النواب الأردني الدكتور إبراهيم يوسف الطراونة أهمية تعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب، وتكثيف الجهود الدولية لمواجهة الفكر المتطرف، وترسيخ قيم التسامح واحترام الآخر، بما يسهم في نشر السلام وتعزيز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال الطراونة، اليوم الخميس، الأمين العام لجمعية شعوب العالم الروسية أندريه بليانينوف والوفد المرافق له، بحضور رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الروسية النائب عبد الهادي بريزات، والنائبين محمد السبايلة وميسون القوابعة.

وأكد الطراونة اعتزاز مجلس النواب بالجهود التي يقودها الملك عبدالله الثاني لترسيخ السلام وتعزيز الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية المبادرات التي تجمع الشعوب على القيم الإنسانية المشتركة، وتنبذ العنف والكراهية.

من جانبه، هنأ بليانينوف والوفد المرافق له الطراونة بمناسبة نيله ثقة النواب رئيسا لمجلس النواب، مشيدين بدور الأردن في تعزيز السلام والتسامح، وبنموذجه في ترسيخ التعايش والوئام بين مختلف مكوناته الدينية والثقافية.

وأكد النواب بريزات والسبايلة والقوابعة دعم مجلس النواب للمبادرات الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وتوسيع آفاق الحوار والتفاهم بين المجتمعات.

رئيس مجلس النواب الأردني الدكتور إبراهيم يوسف الطراونة تعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب تكثيف الجهود الدولية

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