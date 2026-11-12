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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير المطارات تعزز من قدرة مصر التنافسية

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمتابعة خطط تطوير المطارات المصرية يعكس رؤية استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر كمركز محوري للنقل الجوي واللوجستيات في المنطقة.

وأكد "محمود"، في بيان، أن الأرقام المعلنة خلال الاجتماع، وفي مقدمتها وصول حصيلة قطاع الطيران المدني إلى ٤.٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ واستثمار أكثر من 400 مليون دولار في تحديث منظومة الملاحة والرادارات، تُبرهن على أن قطاع الطيران بات رافدًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني وموارد النقد الأجنبي، وليس مجرد وسيلة نقل تقليدية.

تحويل مصر إلى مركز محوري للنقل الجوي واللوجستيات

وأوضح أن التوسع في الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي عبر مشروع مبنى الركاب رقم (4) ليصل إلى 70 مليون راكب كمرحلة أولى، بالتوازي مع تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، يُمثل نقلة نوعية تخدم بشكل مباشر قطاعات السياحة والتجارة وسلاسل الإمداد، وتضع المطارات المصرية في مصاف المطارات العالمية الذكية والمستدامة.

وفيما يخص إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات بدءًا بمطار الغردقة مع التأكيد على سيادة الدولة وملكيتها الكاملة للأصول، شدد على أن هذا التوجه يُعد نموذجًا اقتصاديًا متوازنًا يجمع بين الحفاظ على الأمن القومي والأصول السيادية، وبين جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة التشغيل التنافسية.

وأشاد بتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير التشريعات والحوافز لتحفيز الطيران الخاص ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى 30%، مشيرًا إلى أن التكامل بين تطوير البنية التحتية للمطارات وتحديث الأطر التشريعية واللوجستية سيُعزز من قدرة مصر التنافسية إقليميًا ودوليًا في صناعة النقل الجوي والسياحة خلال المرحلة المقبلة.

حزب الجيل الرئيس السيسي محوري للنقل الجوي

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