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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيادة المنح الدراسية المصرية للطلاب الصوماليين إلى 450 منحة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الديب أبوعلي

أشاد علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالدعم المصري المتواصل لبلاده، مثمنًا قرار زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الصوماليين من 250 إلى 450 منحة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص مصر على دعم جهود التنمية وبناء القدرات البشرية في الصومال.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الصومالي مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي وأعضاء السفارة الصومالية.

وأكد السفير علي عبدي أواري اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والصومال، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا تُوج بالارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2024، في إطار العلاقات الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

زيادة المنح الدراسية للطلاب الصوماليين 

وأعرب عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وتعزيز التنسيق بشأن المنح الدراسية والبرامج التعليمية، وتيسير الإجراءات أمام الطلاب الصوماليين للاستفادة من الفرص الأكاديمية التي توفرها الجامعات المصرية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم مسيرة التنمية في بلاده.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، وحرص الدولة المصرية على مواصلة دعم الأشقاء الصوماليين في مختلف المجالات التعليمية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن بناء القدرات البشرية المؤهلة يمثل أحد أهم محركات التنمية، وأن مصر تسعى إلى توظيف خبراتها وإمكاناتها التعليمية لتوفير فرص متنوعة للطلاب الصوماليين في مرحلتي التعليم الجامعي والدراسات العليا.

وأكد السفير محمد كريم شريف اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، وفي مقدمتها الصومال، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين وتذليل التحديات وتيسير الإجراءات المرتبطة بالعملية التعليمية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم جهود بناء القدرات البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.

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