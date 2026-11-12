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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

الاوقاف
الاوقاف
إيمان طلعت

تواصل وزارة الأوقاف جهودها؛ لإعمار بيوت الله عز وجل بافتتاح (17) مسجدًا غدًا الجمعة 13 من نوفمبر 2026م، حيث تم إنشاء وبناء (3) مساجد جديدة ، وإحلال وتجديد (7) مساجد، و صيانة وتطوير (7) مساجد.

الأوقاف تفتتح 17  مسجدًا غدًا الجمعة

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (384) مسجدًا، من بينها (252) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (132) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (15063) مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 29 مليارًا و 676 مليون جنيه تقريبًا.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد الحسنى بقرية مسرع – مركز أسيوط.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية محلة كيل – مركز أبو حمص.

وفي محافظة الفيوم: 

تم إحلال وتجديد مسجد الحرمين بقرية الجعافرة – مركز إطسا.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية الشين – مركز قطور.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية 69 العنابر – مركز الرياض.

وفي محافظة الشرقية:

تم إنشاء وبناء مسجد المصطفى المختار بالحي 30 بالمجاورة 4 – مدينة العاشر من رمضان.

تم صيانة وتطوير مسجد السلام بقرية جميزة بني عمرو – مركز ديرب نجم.

وفي محافظة الجيزة:

تم إنشاء وبناء مسجد المدينة المنورة بأرض المخابرات بحدائق أكتوبر – طريق الفيوم.  

وفي محافظة القليوبية:

تم إنشاء وبناء مسجد الضبيبان بقليوب المحطة – مركز قليوب.

تم صيانة وتطوير مسجد البقيع بقرية الرملة – مركز بنها؛ ومسجد عباد الرحمن بقرية ميت كنانة- مركز طوخ.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد محمد الواحي بقرية طوه – مركز المنيا.

وفي محافظة أسوان

تم إحلال وتجديد مسجد نجع العرب بقرية نجع العرب – مركز دراو.

وفي محافظة قنا:

تم صيانة وتطوير مسجد الشهيد عبد اللطيف بعزبة البوصة – مركز أبو تشت؛ ومسجد العتيق بشارع الكنوز – مدينة قنا.

وفي محافظة الإسكندرية:

تم صيانة وتطوير مسجد نصر صالح بعزبة نصر صالح – متفرع من الطريق الدولي – منطقة الرمل.

وفي محافظة بني سويف:

تم صيانة وتطوير مسجد النقطة الثابتة بقرية الرياض – مركز ناصر.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عز وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا غدًا الجمعة وزارة الاوقاف

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