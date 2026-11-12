حَمْلةَ لدَعْمِ حَفَظَة القرآن الكريم من أبناء الأسر الأولى بالرعاية

أعلن «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس الأمناء، عن إطلاق حملة دعم حفظة القرآن الكريم بكافة محافظات الجمهورية بتوجيهات من الاستاذة الدكتورة سحر نصر مستشار شيخ الازهر والأمين العام لبيت الزكاة والصدقات.

في إطار حرصه المستمر على ترسيخ القيم الدينية ورعاية النشء في المناطق النائية والقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

حَمْلةَ دَعْمِ حَفَظَة القرآن الكريم

تتضمن الحملة توزيع ١٠٠ ألف مصحف كهدية مقدمة من بيت الزكاة والصدقات لحفظة كتاب الله، بالإضافة إلى ملابس وأحذية وأدوات كتابية، إلى جانب تقديم ١٠٠ ألف كوبون مواد غذائية للأسر الأوْلى بالرعاية والمستحقة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومنظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية إلى جانب تقديم دعم تعليمي ولوجستي مباشر للكتاتيب وحلقات التحفيظ، بما يكفل استمرارها في أداء رسالتها التربوية وتوفير بيئة مشجعة تُسهِم في تنمية الوعي الديني والمعرفي للأطفال والشباب.

انطلقت المبادرة من قريتَي الشعراوي ومحمد رفعت بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة؛ لتوزيع ثلاثة آلاف مصحف وثلاثة آلاف كرتونة مواد غذائية على الأُسَر الأَوْلى بالرعاية وملابس جديدة وأحذية للطلاب، فضلًا عن تطوير وتأثيث الكتاتيب ودعمهما بأثاث مكتبي وشاشات عرض وأنظمة صوتية وسجاجيد ومُبرِّدات مياه ومراوح كهربائية.

تأتي المبادرة ضمن استراتيجية تنموية يتبناها «بيت الزكاة والصدقات» للوصول إلى المناطق التي تتطلب تدخلات تنموية وتعليمية واجتماعية عاجلة بما يعزِّز الهوية الدينية ويثبت القيم الإسلامية السمحة في نفوس الناشئة من مختلف الأعمار.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن الاهتمام بحفظة كتاب الله ينبع من إيمان راسخ بعِظَم قدر القرآن الكريم ورفعة مكانة أهله، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ للَّهِ أَهْلينَ مِنَ النَّاسِ»، قيل: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَهْلُ الْقُرْآنِ، هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ.» [رواه أحمد].

أكد البيان أن المساهمة في دعم الكتاتيب وحلقات التحفيظ تُعد من أبواب الصدقة الجارية عظيمة الأجر، حيث يتضاعف ثوابها ويمتد، ما دام يُتلى من كتاب الله حرفٌ أو تُتلمّس منه آية، فضلًا عن دورها الرئيس في بناء شخصية متوازنة تحمي النشء من الانحرافات الفكرية والسلوكية.