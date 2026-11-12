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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف موقف الأهلي من عودة أليو ديانج بعد أنباء رحيله عن فالنسيا

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن احتمالية عودة المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي السابق، إلى صفوف القلعة الحمراء، في ظل الحديث عن اقتراب رحيله عن نادي فالنسيا الإسباني.

وأكد شوبير أن ملف عودة ديانج لم يُطرح داخل النادي الأهلي حتى الآن، سواء من جانب الجهاز الفني أو المسؤولين عن ملف كرة القدم، رغم انتشار أنباء عن وجود مفاوضات لإعادته مجددًا.

وقال شوبير، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، إن الأخير لم يناقش فكرة استعادة اللاعب، موضحًا: «لو كنا هنموت عليه كنا جددنا له، مكناش سفرناه أو كنا وصلنا لاتفاق معاه، لما لقينا إنه عايز يسافر ويخوض تجربة الاحتراف متمسكناش بيه وعندنا البدلاء، بالتالي إحنا مش بنفكر فيه خالص دلوقتي».

ويأتي ذلك في ظل الأنباء المتداولة بشأن احتمالية رحيل ديانج عن فالنسيا الإسباني، وارتباط اسمه بالعودة إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة. 


 

الإعلامي أحمد شوبير أليو ديانج الأهلي نادي فالنسيا الإسباني

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