الجارم عن رفض عرض صالح سليم للانتقال إلى الأهلي: مش لايق عليا غير الفانلة الخضرا

كشف عبدالفتاح الجارم، نجم الاتحاد السكندري السابق، كواليس رفضه الانتقال إلى النادي الأهلي، رغم تلقيه عرضًا من الراحل صالح سليم، رئيس القلعة الحمراء حينها.

وقال الجارم عبر برنامج أوضة اللبس، إن صالح سليم طلب انتقاله إلى الأهلي، لكنه رفض العرض قائلًا: “مش لايق عليا غير الفانلة الخضرا”.

وأشار إلى أن هدفه في شباك الأهلي خلال نهائي كأس مصر عام 1973 يحمل ذكريات رائعة بالنسبة له، خاصة أنه جاء بعد غياب الاتحاد السكندري لمدة 10 سنوات عن التتويج بالبطولة.

وأضاف أن الاتحاد السكندري لم يتمكن من المنافسة على لقب الدوري رغم التتويج بكأس مصر عامي 1973 و1976، بسبب عدم توافر البدائل الكافية داخل الفريق حينها.