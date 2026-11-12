أسيوط.. ضبط 40 ألف لتر سولار مجمعة من محطات الوقود في ديروط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على محطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي لمحاولات التلاعب بالمواد البترولية المدعمة أو تجميعها والاتجار بها بالمخالفة للقانون، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تستهدف الإضرار بالمال العام أو حرمان المواطنين من حقوقهم في الحصول على المنتجات البترولية المدعمة.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، نفذت حملة رقابية مكبرة من خلال إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين ديروط، استهدفت المرور والتفتيش على محطات الوقود بنطاق المركز، وأسفرت عن ضبط 39 ألفًا و835 لترًا من السولار جرى تجميعها من خلال محطات الوقود دون وجه حق، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لتداول وتوزيع المواد البترولية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة تأتي في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية، والتصدي لكافة صور التلاعب أو تسريب الوقود المدعم والتصرف فيه بطرق غير مشروعة، بما يحافظ على المال العام ويضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي أسفرت عنها الحملة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح باستغلال الدعم المخصص للمواطنين أو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوقهم، وأن الحملات تستهدف فرض الانضباط داخل منظومة توزيع الوقود.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية والرقابية اليومية والمفاجئة على محطات الوقود وكافة الأنشطة التموينية والتجارية والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، مع التعامل الحاسم مع أي مخالفات تتعلق بتجميع المواد البترولية أو احتكارها أو التلاعب بالسلع المدعمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.