قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول إيراني يهدد أمريكا وإسرائيل برد مدمر ويحذر من تكرار المواجهة
خبير علوم سياسية: تصريحات ترامب بشأن الانتصار على إيران ردع إعلامي
فرنسا.. قنبلة تثير الرعب في محطة كاليه-فريتون للقطارات
تجمّد .. وفاة رضيع فلسطيني بسبب البرد في قطاع غزة
إيركايرو تعزز أسطولها الجوي بانضمام الطائرة رقم 43.. وتواصل ترسيخ مكانتها إقليميًا ودوليًا
مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد الأوروبي يزور مصر ويلتقي وزيرا الخارجية والداخلية
اليمن ترحب بموقف مجموعة السبع وتطالب بإجراءات دولية ضد الفصائل المسلحة
هيئة البترول توقع اتفاق تعاون لحفر 50 بئرا
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بمنتصف التعاملات
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
5سيارات ميني فان 2027 في السوق المصري .. مواصفات وأسعار وصور
شوبير: هناك من يحاول خلق أزمة بين محمد صلاح وعلي ماهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. ضبط 40 ألف لتر سولار مجمعة من محطات الوقود في ديروط

محطة وقود
محطة وقود
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على محطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي لمحاولات التلاعب بالمواد البترولية المدعمة أو تجميعها والاتجار بها بالمخالفة للقانون، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تستهدف الإضرار بالمال العام أو حرمان المواطنين من حقوقهم في الحصول على المنتجات البترولية المدعمة.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، نفذت حملة رقابية مكبرة من خلال إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين ديروط، استهدفت المرور والتفتيش على محطات الوقود بنطاق المركز، وأسفرت عن ضبط 39 ألفًا و835 لترًا من السولار جرى تجميعها من خلال محطات الوقود دون وجه حق، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لتداول وتوزيع المواد البترولية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة تأتي في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية، والتصدي لكافة صور التلاعب أو تسريب الوقود المدعم والتصرف فيه بطرق غير مشروعة، بما يحافظ على المال العام ويضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي أسفرت عنها الحملة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح باستغلال الدعم المخصص للمواطنين أو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوقهم، وأن الحملات تستهدف فرض الانضباط داخل منظومة توزيع الوقود.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية والرقابية اليومية والمفاجئة على محطات الوقود وكافة الأنشطة التموينية والتجارية والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، مع التعامل الحاسم مع أي مخالفات تتعلق بتجميع المواد البترولية أو احتكارها أو التلاعب بالسلع المدعمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

أسيوط الحملات التموينية محطات الوقود التلاعب بالمواد البترولية الإضرار بالمال العام المنتجات البترولية المدعمة إدارة تموين ديروط السولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

ترشيحاتنا

تطبيق اتساب

وداعا للتصميم التقليدي.. واتساب بمظهر جديد كليا| إليك التفاصيل كامبة

ام جى جي 50 بلس 2027

مواصفات إم جى جي 50 بلس 2027

بيجو 5008 موديل 2027

بيجو 5008 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد