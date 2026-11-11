محافظ المنيا ينعى رئيس جامعة أسيوط السابق ويشارك في تشييع جثمانه

ينعى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط السابق واستاذ جراحة القلب و الصدر بالجامعة، الذى وافته المنيه، مستذكرًا ما جمعهما من صداقة ممتدة ومسيرة حافلة بالعطاء والوفاء، وما قدمه الفقيد من إسهامات علمية وإنسانية ومهنية متميزة

وتقدم محافظ المنيا بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حرم الفقيد، الدكتورة أماني عمر، عميد قطاع كليات العلوم الصحية بجامعة أسيوط الأهلية، وإلى أسرته وتلامذته وزملائه بكلية طب أسيوط، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وحرص اللواء عماد كدوانى على المشاركة في صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفقيد، تقديرًا لما جمعهما من صداقة ومواقف إنسانية، مشيدًا بما قدمه الراحل من عطاء طبي وإنساني، حيث لم يدخر جهدًا، خلال توليه رئاسة جامعة أسيوط، في استقبال الحالات المرضية الحرجة من أبناء محافظة المنيا وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، في مواقف تعكس إخلاصه لرسالته الطبية وحرصه على أداء واجبه الإنساني، لتظل سيرته الطيبة وعطاؤه النبيل حاضرين في ذاكرة أبناء المنيا.