مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إن المعبر يستعد لاستقبال وزير الدفاع السنغافوري ووفد رسمي رفيع المستوى، للاطلاع على الجهود المصرية الإنسانية والإغاثية واللوجستية المقدمة لدعم قطاع غزة، وذلك عقب وصول الوفد إلى مطار العريش واستقباله من محافظ شمال سيناء.

وأوضح الغنام خلال مداخلة مع الإعلامي محمد أنصاري، على قناة إكسترا نيوز، أن الساحة اللوجستية بالمعبر تشهد استعدادات مكثفة لإدخال شاحنات محملة بالدقيق والخيام والوقود وغاز الطهي، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية داخل القطاع، وتضرر عشرات الآلاف من خيام النازحين جراء الظروف الجوية.

وأشار إلى أن الزيارة تكتسب أهمية في ضوء إعلان سنغافورة مشاركتها في القوات الدولية المزمع نشرها داخل قطاع غزة، وفقاً للخطة الأمريكية، لافتاً إلى استمرار الزيارات الدولية للاطلاع على جهود الإغاثة المصرية.