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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تنعى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

الدكتور احمد المنشاوي
الدكتور احمد المنشاوي
ايمن رياض

تنعى جامعة المنيا الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط السابق وأستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب وابن محافظة المنيا والذي وافته المنية مساء امس الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري بعد صراع مع المرض.

وقدم الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خالص التعازي والمواساة للاسره الفقيد ، داعين المولى عز وجل ان بتغمدة بواسع رحمته ، وان يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .

وتقام صلاة الجنازة اليوم الاربعاء عقب صلاة العصر من مسجد عثمان بن عفان بمدينة المنيا الجديدة .

يذكر ان الدكتور  احمد المنشاوي شغل منصب الرئيس السادس عشر لجامعة أسيوط رسمياً منذ فبراير 2023 وحتى يوليو 2026، وقبلها قائماً بالأعمال في 2022 ، وتولى قبل ذلك منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية الطب.
ويعد المنشاوي أحد أبرز رواد جراحة القلب في مصر ومؤسس وحدة جراحة قلب الأطفال بجامعة أسيوط ، وتخرج في كلية طب أسيوط عام 1988 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، وحصل على الماجستير والدكتوراه .

المنيا جامعة المنيا جامعة أسيوط المنشاوي

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