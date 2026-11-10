مصرع شخص وإصابة آخر في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالمنيا الجديدة

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بمدينة المنيا الجديدة، تم نقلهم للمستشفي ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بمدينة المنيا الجديدة.

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين مصرع شخص يدعى أحمد . م . ف 26 عامًا، من محافظة الجيزة، وإصابة هيثم . ح 26 عاما من محافظة أسيوط.

وتم نقل المصاب لمستشفى صدر المنيا، فيما وضع جثمان المتوفي تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.