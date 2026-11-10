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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. قافلة طبية مجانية في سمالوط لتقديم الخدمات العلاجية للأهالي

قافلة طبية بسمالوط
قافلة طبية بسمالوط
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية بقرية داقوف التابعة لمركز سمالوط، يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي بالمجان، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ إلى استمرار التوسع في تنظيم القوافل الطبية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية المجانية والوصول بها إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، موضحًا أن القافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بما يتيح الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم للمواطنين.

وجدد محافظ المنيا دعوته للمواطنين إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال أقرب وحدة أو منشأة صحية، للاستفادة من حزمة الخدمات الطبية والعلاجية التي توفرها المنظومة، مؤكدًا أهمية التسجيل تمهيدًا لتطبيق المنظومة بالمحافظة، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين.

المنيا سمالوط قافلة طبيبه

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