محافظ المنيا: الانتهاء من محطة الصرف الصحي بمغاغة بتكلفة 950 مليون جنيه

قال محافظ المنيا عماد كدواني إنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية بلهاسة بمركز مغاغة بتكلفة إجمالية تبلغ 950 مليون جنيه، ويجرى متابعة الاستعدادات لدخول المشروع الخدمة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ؛ لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، حيث استمع إلى شرح المهندس هاني صالح مسؤول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة حول المكونات الفنية للمشروع المقام على مساحة 625 مترًا مربعًا بطاقة تصريف تتراوح بين 15 و25 ألف متر مكعب يوميًا، ويضم شبكات بطول 16 كم خط طرد بطول 1.8 كم وقطر 450 ميليمتر، لخدمة نحو 225 ألف نسمة في 8 قرى هي (الكوم الأخضر، ونزلة بلهاسة، وحميدة الجندي، وملاطية، وبلهاسة، ودهمرو، وميانة الوقف، وأطنية).

وأضاف المحافظ أن مشروعات الصرف الصحي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة الحياة بالقرى، مشددًا على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية والشركات المنفذة لتلافى الملاحظات وتذليل أي معوقات وتسريع دخول المشروعات الخدمة.

وتابع "أن (حياة كريمة) تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، من خلال تطوير البنية الأساسية وقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والخدمات الحكومية".

من جانبه.. أوضح مسؤول هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وصول نسب تنفيذ الأعمال بالمحطة والشبكات وخطوط الطرد إلى 100%، مع اكتمال الأعمال الإنشائية والهندسية، تمهيدًا لبدء التشغيل ودخول المشروع الخدمة.