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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر

النائب محمد أبو العينين وعلي ماهر
النائب محمد أبو العينين وعلي ماهر
علا محمد

بعث النائب محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، برسالة شكر وتقدير إلى الكابتن علي ماهر، المدير الفني السابق للفريق؛ بعد توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وشارك أبو العينين، صورة تجمعه بـ علي ماهر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها: "شكرًا كابتن علي ماهر"، مصحوبة برسالة له، قال فيها:

"أتوجه بخالص الشكر والتقدير للكابتن علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، على الفترة التي قضاها في قيادة نادي سيراميكا كليوباترا، وأثمن دوره الكبير وقيادته في تحقيق نتائج جيدة، توافق مع طموحات إدارة نادي سيراميكا كليوباترا في الاستمرار على المنافسة وتحقيق البطولات".

وأضاف: “أعرب عن ثقتي الكاملة في نجاح علي ماهر في مهمته الوطنية للارتقاء بالكرة المصرية، مؤكدًا قدرته مع كتيبة نجوم منتخب مصر على وضع اسم مصر في المكانة التي تليق بها في المحافل القارية والعالمية الكبرى”.



وجاءت رسالة أبو العينين؛ بعد إعلان اتحاد الكرة المصري، تولي علي ماهر مهمة تدريب المنتخب الوطني خلفًا لحسام حسن، الذي رحل عن منصبه بعد نحو عامين ونصف قضاها على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

وقاد علي ماهر، فريق سيراميكا كليوباترا، لتحقيق نتائج مميزة خلال الفترة الماضية، قبل أن يتلقى عرض تدريب المنتخب الوطني ، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية

النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا علي ماهر المدير الفني السابق

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