جامعة بنها تنظم ورشة عمل حول التسهيلات الجديدة في الضرائب العقارية

شهد الدكتور طه عاشور، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الندوة التي نظمتها كلية التجارة بالجامعة، بالتعاون مع منطقة الضرائب العقارية بالقليوبية والغرفة التجارية بالقليوبية، بعنوان «الضرائب العقارية من التحديات إلى التسهيلات»، وذلك في إطار تعزيز الوعي بالتيسيرات الضريبية والتعريف بالتعديلات والإجراءات الجديدة.



جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي مليجي، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وأكرم عيد حديد، وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب العقارية بالقليوبية، ومنال الحسيني، نائب مدير عام مأمورية مباني بنها، والمهندس تامر رمضان، نقيب المهندسين بالقليوبية، والمهندس محمد غريب، مدير مركز المعلومات بمنطقة الضرائب العقارية بالقليوبية ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناولت الورشة التعريف بأهم التسهيلات الضريبية التي أقرتها تعديلات قانون الضرائب العقارية، والمزايا المرتبطة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، إلى جانب شرح خطوات التقديم بداية من إنشاء الحساب الإلكتروني، مرورا بتسجيل البيانات وتقديم الإقرار، وصولا إلى سداد المستحقات من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

وأكد المشاركون أهمية نشر الوعي بالتيسيرات والإجراءات الضريبية الجديدة، وتوضيح آليات الاستفادة منها بما يسهم في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والممولين، وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية والمجتمع.