بعد «موسكو كايرو».. خالد مهران يخوض مغامرة سينمائية جديدة بـ«الضيف رقم 11» في الكريسماس

يواصل المخرج خالد مهران، حضوره على الساحة السينمائية بفيلم جديد يحمل عنوان «الضيف رقم 11»، والمقرر بدء عرضه في دور العرض المصرية يوم 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد عرض فيلمه «موسكو كايرو»، الذي خاض من خلاله تجربة سينمائية مختلفة، ونجح في لفت الانتباه إليه من خلال تقديم عمل يحمل طابعا مصريا روسيا.

ويخوض خالد مهران تجربته الجديدة من خلال «الضيف رقم 11» في منطقة مختلفة تعتمد على الغموض والتشويق والإثارة، حيث تدور الأحداث حول مجموعة من الأشخاص أصحاب المناصب والنفوذ في المجتمع المصري، يجدون أنفسهم فجأة داخل غرفة مغلقة، بعد اختطافهم على يد رجل مقنع ومسلح، لتبدأ مواجهة غير متكافئة مع شخص يعرف عنهم الكثير، بينما يجهلون هويته والدافع وراء احتجازهم.

فيلم الضيف رقم 11

وتتصاعد الأحداث عندما يخبرهم الخاطف بأن أحدهم سيموت كل 10 دقائق، إذا لم يتمكنوا من اكتشاف السبب الحقيقي الذي جمعهم في هذا المكان، وهو ما يضع الشخصيات أمام اختبار صعب، خاصة مع اكتشافهم تدريجيا أن هناك جريمة غامضة تربط بينهم، وأن عليهم كشف حقيقتها الكاملة، التي لم يتمكن القانون من الوصول إليها.

ويعتمد الفيلم على كشف الأسرار والخلفيات الخاصة بكل شخصية، من خلال الحكايات والمواقف التي تتكشف على مدار 100 دقيقة من الاحتجاز، حيث تتداخل الاعترافات والاتهامات، وتتصاعد الشكوك بين الموجودين داخل الغرفة، في إطار درامي يحافظ على حالة الترقب، وصولا إلى مفاجأة في النهاية تقلب مسار الأحداث.

وتعود فكرة الفيلم إلى إنعام التونسي، التي تشارك في إنتاجه مع محمد التلاوي، فيما يتولى كتابة العمل وسام المدني وأشرف عجور، ويخرجه خالد مهران.

ويشارك في بطولة «الضيف رقم 11» عدد من الفنانين، من بينهم شريف حافظ، ونيجار محمد، وريهام أبوبكر، ومحمد الغريب، ومن المصري، وعلاء المواويتي، وجهاد، وحاتم رجاء، وإيمان صبحي، ومحمد عبدالرحيم، وعمرو السعيد، ومحمود ناحي، وإسلام، ومحمد سعيد.

ويأتي الفيلم الجديد ليؤكد استمرار نشاط خالد مهران السينمائي بعد «موسكو كايرو»، مع انتقاله هذه المرة إلى تجربة تعتمد على البطولة الجماعية والمكان المغلق وتصاعد الأحداث، في محاولة لتقديم حكاية مليئة بالأسرار والمفاجآت، ينتظر أن يكتشف الجمهور تفاصيلها مع انطلاق عرضه بالسينمات المصرية في 24 ديسمبر المقبل.