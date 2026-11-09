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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قريبا.. انطلاق أعمال معرض الكويت الدولي للكتاب بمشاركة 34 دولة وقطر ضيف الشرف

معرض
معرض
أحمد عبد القوى

يطلق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، خلال نوفمبر الجاري، الدورة التاسعة والأربعين من معرض الكويت الدولي للكتاب، بمشاركة 592 جهة من 34 دولة عربية وأجنبية، تحت شعار «نقرأ… ونرتقي»، على أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد العبدالله.

وتحل قطر ضيف شرف الدورة، بجناح يعرض إصداراتها الأدبية والفكرية، إلى جانب عدد من الفعاليات التي تعرّف الجمهور بالمشهد الثقافي القطري. 

ويحتفي المعرض بالشاعر والباحث الكويتي الدكتور خليفة الوقيان، شخصية الدورة، تقديرًا لإسهاماته في الحياة الثقافية الكويتية.

ويضم المعرض 248 ألفًا و94 عنوانًا، بينها 22 ألفًا و772 إصدارًا حديثًا، وأكثر من 42 ألف عنوان لكتب الأطفال. وتتوزع دور النشر والمؤسسات المشاركة على ثلاث صالات، فيما يخصص بهو المعرض لدور نشر كتب الأطفال.

ويصاحب المعرض أكثر من 60 نشاطًا ثقافيًا، تشمل ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل ولقاءات مع الكتّاب والناشرين. 

كما يناقش البرنامج المهني للناشرين العرب حقوق الملكية الفكرية وتسويق الكتب وتوزيعها واستخدامات الذكاء الاصطناعي في صناعة النشر.

وتشارك دور نشر مصرية في الدورة، فيما أعلن اتحاد الناشرين المصريين وصول شحنات كتب الدور المشاركة إلى أرض المعرض استعدادًا للافتتاح.

معرض ثقافة فن

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