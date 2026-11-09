صراعات ومؤامرات| استقالة شريف حسن مدير العلاقات العامة فى الزمالك: تحملت كتير والخطوة تأخرت

تقدم شريف منير حسن مدير العلاقات العامة في نادي الزمالك باستقالته من منصبه مؤكد أنه تحمل صراعات ومؤامرات.

وقال شريف عبر حسابه على فيسبوك : أتقدم بإستقالتى من منصبى فى نادى الزمالك خطوة تأخرت فى أجواء غريبة عنى فى هذا الكيان الكبير والبعض يتعامل كأنه ساحة شعبية و صراعات و موأمرات.

وواصل : كنت اتقى الله فى شغلى و استحملت حبا فى النادى و صراحتآ اشتغلت منصب أقل من أى منصب فى السيرة الذاتية و فخور انى اخدم اكتر مكان بحبه و عشت فيه بإحترام شكرا نادى الزمالك.

انفراجة مالية مرتقبة في الزمالك

كشف مصدر بقناة الزمالك عن انفراجة مالية مرتقبة داخل النادي خلال الشهر الجاري، مع اقتراب وصول مبلغ يقترب من مليون دولار إلى خزينة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاهًا داخل إدارة الزمالك لصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين قبل مواجهة النادي الإفريقي التونسي، أو بحد أقصى مع نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وتترقب إدارة الزمالك وصول المبلغ المنتظر، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية داخل النادي والمساهمة في تسوية جزء من مستحقات اللاعبين.