أزمة ناصر منسي في الزمالك.. التجديد مهدد ومصيره مؤجل لنهاية الموسم |خاص

بات مستقبل ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محل تقييم داخل القلعة البيضاء، في ظل تحفظات إدارية وفنية تتعلق بمستواه وبعض تصرفاته خلال الفترة الماضية، رغم استمرار عقده مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي.

وتفضل إدارة الزمالك عدم التسرع في فتح ملف تجديد عقد اللاعب، وقررت تأجيل حسم مستقبله إلى نهاية الموسم، من أجل متابعة ما سيقدمه خلال الفترة المقبلة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

تحفظات فنية وسلوكية على ناصر منسي

وبحسب مصدر داخل النادي، فإن التحفظات على ناصر منسي لا تتعلق فقط بمردوده الفني داخل الملعب، وإنما امتدت إلى بعض التصرفات التي تسببت في توتر علاقته بالجهاز الفني خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار حالة من عدم الارتياح لدى بعض المسؤولين.

كما ترى الإدارة أن اللاعب لم يصل حتى الآن إلى المستوى الفني المنتظر منه، الأمر الذي دفعها إلى إعادة تقييم موقفه، خاصة في ظل رغبة النادي في تحديد العناصر التي تستحق الاستمرار ضمن مشروع الفريق للموسم المقبل.

نهاية الموسم تحسم مصير مهاجم الزمالك

واختارت إدارة الزمالك تأجيل الدخول في مفاوضات تجديد عقد ناصر منسي، ومنحه الفرصة خلال الأشهر المتبقية من الموسم لإثبات أحقيته في الاستمرار مع الفريق.

وبذلك أصبح مستقبل المهاجم مرتبطًا بما سيقدمه خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى التهديفي والفني أو في علاقته بالجهاز الفني، قبل أن تحسم الإدارة موقفها النهائي من تجديد عقده أو رحيله بنهاية الموسم.