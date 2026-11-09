مفتي الجمهورية: الأسرة كيان متماسك وحصن لحماية هوية الأمة في عصر الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الأسرة تمثل الكيان القوي والمتماسك في المجتمعات العربية والإسلامية، وأنها من أبرز المستهدفات لكثير من التحديات المعاصرة التي تسعى إلى إضعاف بنيانها والحد من دورها، الأمر الذي يفرض ضرورة المحافظة عليها وصيانة مقاصدها الكلية والضرورية؛ باعتبارها الحاضنة الأولى لترسيخ العزة الإنسانية، وتعزيز الانتماء إلى الدين والتاريخ واللغة، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يتناول مجموعة من المحاور التي تمثل ضمانة أساسية لحماية الأمة ومجتمعاتها، لا سيما أن الله تعالى جعل العلاقة الزوجية آية من آياته، تقوم على السكن والمودة والرحمة، كما جاء في قوله سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾.

جاء ذلك خلال كلمة فضيلته في الندوة التي نظمها قسم أصول التربية، بكلية التربية بجامعة الأزهر، بعنوان «مستقبل الأسرة في عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات والمسؤوليات»، بحضور الأستاذ الدكتور جمال الهواري، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور حمدي أيوب، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عطية السيد، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور إبراهيم السمادوني، رئيس قسم أصول التربية، والأستاذ الدكتور محمد العجمي، أستاذ أصول التربية ووكيل الكلية الأسبق.

وأوضح مفتي الجمهورية أن العالم يشهد تحولات ثقافية وسياسية واجتماعية متسارعة، تترتب عليها تحديات أخلاقية وفكرية بالغة التأثير، في ظل اتساع نطاق الوسائل الرقمية التي أتاحت انتشار بعض الممارسات والأفكار المنافية للقيم، وتراجع حضور الفضيلة في كثير من المساحات العامة. ويتزامن ذلك مع الحروب والصراعات التي تستهدف بنيان الأسرة، سواء بصورة مباشرة أو عبر الفضاء الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي أسهمت في تقديم بعض المفاهيم والممارسات المرفوضة في قوالب جذابة ووسائل يسهل الوصول إليها. وأكد فضيلته أن هذه التحديات لم تترك مجالًا من مجالات البناء الإنساني والاعتزاز بالهوية إلا حاولت التأثير فيه، سواء تعلق الأمر بالدين أو الوطن أو اللغة أو الانتماء الحضاري والتراث.

التدين سلاح سلاح الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي

وانتقل فضيلته إلى الحديث عن الدين بوصفه أحد أهم مقومات بناء الإنسان وحماية الأسرة، موضحًا أن التدين نزعة فطرية لدى الإنسان، وأن الدين يمثل الملاذ الذي يلجأ إليه الإنسان حين تضيق به السبل، كما يمثل الضمانة التي توجه حياته نحو الصلاح في الدنيا والآخرة، ولفت إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في محاولات بعض المنتسبين إلى الدين أو خصومه تفسير النصوص الشرعية بعيدًا عن مقاصدها وضوابطها، أو انتزاعها من سياقاتها ودلالاتها الصحيحة، وهو ما يظهر في تناول قضايا الميراث والمرأة والحجاب وعمل المرأة، فضلًا عن تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر، والأرض إلى دار سلم ودار حرب، محذرًا من الحكم على الدين من خلال ممارسات بعض المنتسبين إليه؛ فالدين يُفهم من خلال نصوصه الصحيحة ومقاصده وأحكامه، لا من خلال اجتهادات من يسيئون عرضه أو توظيفه.

واستشهد مفتي الجمهورية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله والاجتهاد عند عدم وجود النص، مبينًا أن من صور الخلل المنهجي اقتطاع الوقائع الواردة في السنة النبوية والسيرة من ظروفها وملابساتها، ثم تعميمها على جميع الأحوال، مع أن فهم الأحكام وتنزيلها يقتضيان مراعاة الزمان والمكان والحال، واستشهد فضيلته باختلاف فتوى ابن عباس رضي الله عنهما في شأن توبة القاتل باختلاف أحوال السائلين، مؤكدًا أن من أهم وسائل حماية الهوية الدينية واستقرار الأسرة تلقي العلم عن المتخصصين، وعدم أخذ الفتاوى من غير أهلها، أو ممن ينتزعون النصوص من سياقاتها الصحيحة.

وحول دور اللغة في الحفاظ على الأسرة والهوية، أشار فضيلته إلى أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، وإنما هي رابطة أصيلة تصل الإنسان بجذوره وتاريخه وحضارته، وتمكّنه من فهم دينه فهمًا صحيحًا بعيدًا عن الشبهات. وانتقد النظرة التي تصور اللغة العربية باعتبارها مصدرًا للتخلف أو أداة للرجعية، وما يترتب عليها من ظهور أجيال لا تتقن لغتها الأم، وتخلط بينها وبين اللغات الأجنبية دون إتقان حقيقي لأي منهما. وشدد على أهمية تعلم اللغات الأخرى والانفتاح عليها، مع ضرورة المحافظة على اللغة العربية وتعزيز حضورها في الأسرة والمؤسسات التعليمية، كما حذر من تأثير بعض التوجهات الفكرية التي تستهدف إضعاف اللغة والاستخفاف بالحضارة الإنسانية وتغييب مفاهيم العدالة الإلهية، بما قد ينعكس على وعي الأسرة وتوجهاتها التربوية دون أن تشعر.

وتناول مفتي الجمهورية أهمية التاريخ في تشكيل الوعي وحماية الانتماء، مستشهدًا بما دعا إليه القرآن الكريم من التفكر والنظر في أحوال الأمم السابقة. وأوضح أن دراسة التاريخ بصورة علمية منصفة لا تعني التعصب أو الاستعلاء، بل تقوم على الموضوعية والإنصاف وسلامة المقصد، مستحضرًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، تأكيدًا لمبدأ العدل وعدم المحاباة. وأشار فضيلته إلى أن بعض المنصفين من غير المسلمين قدموا شهادات منصفة للحضارة الإسلامية، في الوقت الذي تسعى فيه بعض الكتابات المعادية إلى بث الشعور بالخزي والدونية تجاه التاريخ الإسلامي، محذرًا من اعتماد بعض الباحثين على روايات استشراقية تنطلق من تصورات مسبقة تحول دون الوصول إلى الحقائق والإنصاف.

وأضاف أن الحضارة الإسلامية أسهمت في إثراء المعرفة الإنسانية، وقدمت نماذج موسوعية في مختلف العلوم والفلسفات، وامتد أثر علمائها ومفكريها إلى ثقافات متعددة، مستشهدًا بإسهامات ابن خلدون والإمام الغزالي وابن النفيس وجابر بن حيان، وما خلفوه من تراث علمي وفكري يستحق التعريف به وإبرازه للأجيال الجديدة؛ حتى تتمكن الأسرة من مواجهة الأفكار التي تحاول حجب هذا التاريخ أو التقليل من قيمته.

وأشار إلى ضرورة التعامل الواعي مع بعض المفاهيم المعاصرة، ومنها الحرية التي تُعد قيمة إنسانية أصيلة، لكنها لا تنفصل عن الضوابط التي تمنع الإضرار بالآخرين، فضلًا عن مفاهيم المساكنة والجندر وبعض أطروحات الحركات النسوية، مؤكدًا ضرورة مناقشتها في ضوء المعايير العلمية والشرعية. كما رفض وصف الملتزمين بالدين والأخلاق بالتطرف، موضحًا أن التطرف في حقيقته مجاوزة للحد، سواء اتجه صاحبه إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار.

مفهوم الوطن

وتطرق إلى مفهوم الوطن باعتباره أحد المفاهيم التي تعرضت للتشويه والتقليل من شأنها، موضحًا أن العلامة الطاهر بن عاشور جعله المقصد السادس من مقاصد الشريعة الكلية؛ باعتباره الحاضنة التي تحفظ الدين واللغة والتاريخ، وتوفر للإنسان البيئة التي يمارس فيها انتماءه ويصون هويته. واستشهد فضيلته بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وما ورد في السنة النبوية من إظهار محبته للأماكن التي عاش فيها، بما يؤكد أن الانتماء إلى الوطن قيمة إنسانية أصيلة لا تتعارض مع الانتماء الديني، بل تسهم في ترسيخه وحمايته.

وبين مفتي الجمهورية أهمية توظيف الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان والأسرة، مع ضرورة الوعي بالتحديات التي قد تصاحب استخدامه. وأشار إلى تجربة دار الإفتاء المصرية في تطوير أدواتها الرقمية، موضحًا أن الدار قاربت على تدشين منصة «حصين»، مشروع القرن الإفتائي، التي تستهدف إتاحة ملايين الفتاوى والمدخلات العلمية بعدد من اللغات، بما يخدم الباحثين والدارسين والجمهور العام، إلى جانب منصة «سكن» المعنية بالحفاظ على الأسرة ودعم استقرارها. وحذر فضيلته من مظاهر الاغتراب الأسري وانعزال كل فرد عن الآخر، مؤكدًا أن مواجهة هذا الانعزال تكون بإحياء روابط الترابط والتواصل داخل الأسرة، والرجوع إلى مصادر المعلومات الموثوقة، والتحلي بالأخلاق الحسنة، واستحضار مراقبة الله تعالى في السلوك والتعامل.

وفي سياق حديثه عن أهمية إعمال العقل والتفكر والنظر، استشهد بموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي شك في نسب ابنه لاختلاف لونه عنه، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلًا بالإبل وما قد يظهر فيها من اختلاف في الألوان نتيجة اختلاف الأصول. وأوضح فضيلته أن هذا الموقف النبوي يقدم نموذجًا في إعمال العقل والاستدلال بالقياس والنظر في الوقائع بعيدًا عن التسرع في إصدار الأحكام، كما يؤكد أهمية التعامل مع القضايا الأسرية بالحكمة والعلم والوعي، وعدم الانسياق وراء الظنون أو الاستنتاجات غير المؤسسة على معرفة صحيحة.

وأعلن أن دار الإفتاء المصرية تُعد عددًا من الحقائب التدريبية والبرامج التوعوية الموجهة إلى الطلاب والشباب، من خلال مراكزها المتخصصة، وفي مقدمتها مركز «حوار» ومركز «سلام»، ومركز التدريب، الذي يقدم برامج ودورات تأهيلية للمقبلين على الزواج، إلى جانب مركز الإرشاد الأسري. وتأتي هذه الجهود في إطار العمل على بناء الوعي الديني والفكري، وتأهيل الشباب للتعامل مع قضايا الأسرة والمجتمع، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المعاصرة.