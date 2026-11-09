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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق معرض الكويت الدولي للكتاب الـ49 في 18 نوفمبر الجاري تحت شعار "نقرأ.. ونرتقي"

معرض الكويت الدولي للكتاب
معرض الكويت الدولي للكتاب
أ ش أ

أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت، اليوم، عن إطلاق الدورة الـ49 من معرض الكويت الدولي للكتاب في الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر الجاري على أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف.

وذكر المجلس، في بيان، أن الدورة الـ49 للمعرض ستنطلق تحت شعار "نقرأ... ونرتقي" بمشاركة 592 جهة من 34 دولة عربية وأجنبية، مشيرا إلى أن دولة قطر ستحل ضيفا للشرف في هذه الدورة من المعرض وذلك تجسيدا للعلاقات الأخوية الراسخة بين دولتي الكويت وقطر وتعزيزا للتعاون الثقافي بين البلدين.

وأضاف أن الدولة ضيف الشرف ستشارك بجناح يعرض إنتاجها الفكري والأدبي إلى جانب تقديم عدد من الأنشطة الثقافية التي تبرز تنوع مشهدها الثقافي.

وأوضح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن دورة هذا العام من معرض الكويت الدولي للكتاب يُشارك فيها 19 دولة عربية و15 دولة أجنبية إلى جانب انضمام 32 مشاركا جديدا.

وأشار إلى أن المعرض سيحتفي في دورته الـ49 بالدكتور خليفة الوقيان كشخصية لهذه الدورة تقديرا لمسيرته الثقافية، فيما أطلقت أسماء الشاعر عبدالله الفرج والشاعرة موضي العبيدي والمؤرخ أحمد البشر الرومي على القاعات 5 و6 و7 من المعرض تخليدا لذكراهم وتقديرا لإسهاماتهم في الثقافة الكويتية.

وبين أن المعرض يُقام على مساحة 20 ألف متر مربع وتضم قاعته رقم (5) دور النشر العربية والقاعة رقم (6) دور النشر الكويتية والخليجية والأجنبية والقاعة رقم (7) الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية وجمعيات النفع العام، بينما يحتضن بهو المعرض دور نشر كتب الأطفال.

وذكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن المعرض يصاحبه أكثر من 60 نشاطا ثقافيا تشمل ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل ولقاءات ثقافية في المقهى الثقافي إلى جانب أنشطة موجهة للطفل والناشئة وبرامج متنوعة لمختلف فئات المجتمع، بمن فيهم ذوو الهمم.

وأشار إلى البرنامج المهني للناشرين العرب سيقام ضمن فعاليات المعرض ويتناول موضوعات الملكية الفكرية والجوانب القانونية والتسويق والتوزيع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإدارة المالية وتطوير الأعمال والشراكات.

المجلس الوطني للثقافة إطلاق الدورة الـ49 معرض الكويت الدولي للكتاب

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