قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام يكن يكشف حقيقة هدم البوابة الرئيسية لنادي الزمالك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين
مدير كونيا سبور: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر حاليًا
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: إخراج اليورانيوم المخصب من طهران غير مطروح إطلاقًا

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي
خاطر عبادة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الإثنين، أن إخراج المواد المخصبة من الأراضي الإيرانية ليس مطروحاً على الطاولة إطلاقاً، ولا يوجد أي مبرر لذلك.


طهران: لن نقدم أي تنازلات نووية


وأكد إسماعيل بقائي أن طهران لن توافق على تقديم أي تنازلات في هذا الشأن ضمن أي مباحثات مستقبلية تتعلق ببرنامجها النووي.


التهديدات الأمريكية تجعل التفتيش غير مبرر


وأوضح بقائي، أن استمرار التهديدات الأمريكية ضد المنشآت النووية يجعل إجراء عمليات التفتيش على المنشآت المتضررة أمراً غير مبرر.


لا آلية لتفتيش المنشآت المتضررة


وأضاف بقائي: "لا تمتلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الظروف الراهنة، أي آلية أو بروتوكول لتفتيش المنشآت النووية المتضررة".


إيران تتمسك بشروط إعادة فتح هرمز

في سياق متصل، تمسّكت إيران، الاثنين، بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، وفي مقدمتها رفع العقوبات الأمريكية وإنهاء الحصار البحري ووقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات، في وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، لبحث جهود إنهاء الحرب وإحياء المسار الدبلوماسي.

وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة وإيران تتبادلان، عبر قطر، تعديلات على وثيقة إطار لاتفاق يتناول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن هذا المسار بدأ قبل أسابيع، وربما أشهر، وتسارع خلال الأيام الأخيرة عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وسط مخاوف من شن ضربات عسكرية جديدة، فيما لم تكشف واشنطن وطهران والدوحة سوى القليل عن مضمون المحادثات.

إسماعيل بقائي إيران اليورانيوم المخصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

محمد صلاح

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

مشروع مسرح عرائس أم كلثوم

ساقية الصاوي تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيس مسرح عرائس أم كلثوم

حسين فهمي

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يكرم حسين فهمي في دورته الثانية

Godzilla Minus Zero

«Godzilla Minus Zero» يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد