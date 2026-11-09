إيران: إخراج اليورانيوم المخصب من طهران غير مطروح إطلاقًا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الإثنين، أن إخراج المواد المخصبة من الأراضي الإيرانية ليس مطروحاً على الطاولة إطلاقاً، ولا يوجد أي مبرر لذلك.



طهران: لن نقدم أي تنازلات نووية



وأكد إسماعيل بقائي أن طهران لن توافق على تقديم أي تنازلات في هذا الشأن ضمن أي مباحثات مستقبلية تتعلق ببرنامجها النووي.



التهديدات الأمريكية تجعل التفتيش غير مبرر



وأوضح بقائي، أن استمرار التهديدات الأمريكية ضد المنشآت النووية يجعل إجراء عمليات التفتيش على المنشآت المتضررة أمراً غير مبرر.



لا آلية لتفتيش المنشآت المتضررة



وأضاف بقائي: "لا تمتلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الظروف الراهنة، أي آلية أو بروتوكول لتفتيش المنشآت النووية المتضررة".



إيران تتمسك بشروط إعادة فتح هرمز

في سياق متصل، تمسّكت إيران، الاثنين، بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، وفي مقدمتها رفع العقوبات الأمريكية وإنهاء الحصار البحري ووقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات، في وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، لبحث جهود إنهاء الحرب وإحياء المسار الدبلوماسي.

وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة وإيران تتبادلان، عبر قطر، تعديلات على وثيقة إطار لاتفاق يتناول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن هذا المسار بدأ قبل أسابيع، وربما أشهر، وتسارع خلال الأيام الأخيرة عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وسط مخاوف من شن ضربات عسكرية جديدة، فيما لم تكشف واشنطن وطهران والدوحة سوى القليل عن مضمون المحادثات.