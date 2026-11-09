شيرين فهمي يكشف عن سر استمرار قضية كنيسة كرداسة أمام القضاء حتى الآن

كشف المستشار محمد شيرين فهمي تفاصيل القضية المتعلقة بأحداث كنيسة كرداسة، موضحًا أسباب استمرار نظر القضية حتى الآن، رغم مرور سنوات على وقوع الأحداث.

وقال شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «أحداث كنيسة كرداسة كانت متزامنة مع مذبحة كنيسة كرداسة».

وأوضح أن مجموعة من المتظاهرين اقتحموا الكنيسة وأشعلوا النيران بها، مشيرًا إلى أن عدد المتهمين في القضية كبير، حيث تم ضبط بعضهم، بينما لا يزال آخرون هاربين.

وأشار إلى أن المتهمين الذين تم ضبطهم خضعوا للمحاكمة، إلا أنه كلما أوشكت المحكمة على الانتهاء من نظر القضية، يتم ضبط متهمين جدد، ما يستدعي إعادة إجراءات المحاكمة، مؤكدا أن هذه التطورات تسببت في استمرار نظر القضية حتى الآن.