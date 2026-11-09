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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباراتي مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمرحلة جديدة تحت قيادة مديره الفني علي ماهر عندما يواجه منتخب مالاوي مرتين خلال شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وتحظى المواجهتان بأهمية كبيرة في حسابات الفراعنة حيث يتطلع الجهاز الفني إلى تحقيق انتصارين متتاليين يعززان موقف المنتخب في المجموعة الثانية ويمنحان الفريق خطوة مهمة نحو حجز بطاقة التأهل للبطولة القارية.

موعد مباراة مصر ومالاوي في القاهرة

يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وسط طموحات بتحقيق الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 في إطار الجولة الرابعة حيث يحل الفراعنة ضيوفا على منتخب مالاوي بملعب بينجو الدولي.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في اختبار مختلف للمنتخب المصري خارج ملعبه، يسعى خلاله الجهاز الفني لمواصلة النتائج الإيجابية والعودة بالنقاط الثلاث.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يدخل منتخب مصر مواجهتي مالاوي متصدرا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يحتل مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويأتي منتخب جنوب السودان في المركز الرابع دون رصيد.

وكان المنتخب المصري قد بدأ مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا قبل أن يستعيد توازنه بفوز كبير على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد.

علي ماهر يبحث عن بداية قوية مع الفراعنة

وتمثل مواجهتا مالاوي اختبارا مهما للجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر الذي يتطلع إلى تقديم بداية قوية مع المنتخب الوطني وتحقيق أقصى استفادة من المباراتين لتعزيز صدارة المجموعة والاقتراب من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتأمل الجماهير المصرية أن يظهر الفراعنة بصورة قوية خلال المواجهتين خاصة أن حصد 6 نقاط سيمنح المنتخب دفعة مهمة في سباق التأهل، ويعزز فرصه في مواصلة المشوار القاري بنجاح.

منتخب مصر علي ماهر منتخب مالاوي كأس الأمم الأفريقية موعد مباراة مصر ومالاوي ترتيب مجموعة مصر

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