كنز يجب استغلاله.. محافظ سوهاج يوجه بفحص السيارات المعطلة لإعادة صيانتها وتشغيلها| صور

وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص جميع السيارات المعطلة وغير المستغلة والمملوكة للمحافظة، سواء المتواجدة بالحملات الميكانيكية أو المشروعات الإنتاجية بنطاق مختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء التوجيه لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة إعادة صيانة هذه المركبات والمعدات، تمهيدًا لدخولها الخدمة مرة أخرى وتحقيق الاستفادة القصوى منها من خلال التمويل عبر صندوق الخدمات.

وأكد محافظ سوهاج أن هذه السيارات والمعدات المعطلة تمثل كنزًا غير مستغل، مشددًا على ضرورة إعادة تشغيلها بالشكل المناسب الذي يتيح الاستفادة منها لصالح المواطنين، بدلًا من تركها مكهنة دون جدوى، لا سيما في ظل احتياج المحافظة الحالي لتدعيم أسطول سياراتها ومعداتها لخدمة المشروعات المحلية.

جاءت هذه القرارات الحاسمة خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها اللواء طارق راشد، يرافقه كمال سليمان، نائب المحافظ، وشملت عددًا من المشروعات الخدمية وحملات السيارات بنطاق المحافظة، للوقوف على الوضع الفعلي للمركبات وبحث سبل تطوير العمل بها.