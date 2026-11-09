خطوة بخطوة.. طريقة عمل العدس في أقل من عشر دقائق

مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، تتجه العديد من ربات البيوت لعمل العدس خصوصًا وانه وجبة اقتصادية وسريعة التحضير.

وقد قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل العدس خطوة بخطوة بمكونات اقتصادية ومتواجدة في اي مطبخ.

طريقة عمل العدس خطوة بخطوة

المقادير:

• كوب من العدس الأصفر المغسول جيدًا.

* بصلة متوسطة مقطعة.

* ثمرة طماطم مقطعة.

* جزرة صغيرة مقطعة.

* فصان من الثوم.

* ملعقة صغيرة من الكمون.

* نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

* ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

* 4 أكواب من الماء الساخن.

* ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة عمل العدس :

* اغسلي العدس الأصفر تحت الماء للتخلص من أي شوائب، ثم ضعيه في إناء مناسب.

* أضيفي البصل والطماطم والجزر والثوم إلى العدس، ثم اسكبي الماء الساخن.

* ضعي الكمون والكركم والملح والفلفل الأسود، وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

* اتركي الخليط على نار متوسطة حتى ينضج العدس وتصبح الخضراوات طرية، مع تغطية الإناء لتسريع الطهي.

* استخدمي الخلاط الكهربائي لضرب المكونات حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس.

* أعيدي العدس إلى النار لمدة دقيقة أو دقيقتين، وأضيفي الزيت مع التقليب جيدًا.

* قدمي العدس ساخنًا مع الخبز المحمص والليمون، ويمكن إضافة رشة كمون على الوجه حسب الرغبة .