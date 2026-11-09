هل لجأ المستشار محمد شيرين فهمي للسرية في حل القضايا؟.. رد مفاجأة

كشف المستشار محمد شيرين فهمي، عن أسباب لجوئه إلى السرية خلال نظر إحدى القضايا.

وخلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع على قناة «صدى البلد»، طرح بكري سؤالًا على المستشار محمد شيرين فهمي، حول ما إذا كان قد لجأ إلى السرية في إحدى القضايا، وما الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.

وأوضح شيرين فهمي أنه كانت هناك قضية تتضمن مستندات ذات أهمية وحساسية كبيرة، إلى جانب وجود شهود استدعت طبيعة شهاداتهم الحفاظ على سريتها، وهو ما دفعه إلى تحويل بعض جلسات القضية إلى جلسات سرية.

وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء كان منع تداول المستندات التي يتم عرضها خلال الجلسات وإتاحتها للجميع، نظرًا لطبيعتها الحساسة وأهميتها في القضية.

وأشار إلى أن قرار سرية بعض الجلسات جاء مراعاة لخصوصية المعلومات الواردة بالمستندات، وحساسية الشهادات المقدمة، بما يضمن التعامل مع تفاصيل القضية في إطار يحافظ على سريتها.