قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: التحرك المشترك ضرورة لمواجهة إقامة السدود دون تشاور مع دولتي المصب
وزير الخارجية: أكدنا ضرورة وقف تهريب الأسلحة إلى الميليشيات المتمردة في السودان
معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
تقديرات إسرائيلية: حزب شاس يتجه لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة
شيرين فهمي يكشف تفاصيل عملية التنصت على مكتب النائب العام هشام بركات
أمين عام جامعة الدول العربية: الحرب المقبلة في المنطقة قد تكون على المياه
روبيو: ترامب لم يحسم أمره بشأن إيران ويفضل حلا سلميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شيرين فهمي يروي تفاصيل اعتراف قاضٍ بالمشاركة في اعتصام رابعة وتراجعه عنه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف المستشار محمد شيرين فهمي، تفاصيل جديدة من التحقيقات التي أجراها في قضية «قضاة من أجل مصر»، متحدثًا عن واقعة اعتراف أحد القضاة بالمشاركة في اعتصام رابعة، قبل أن يعود في اليوم التالي ويطلب التراجع عن أقواله.

«قضاة من أجل مصر»

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، عبر منصات صدى البلد، إن التحقيقات أثبتت مشاركة عدد كبير من القضاة المنتمين إلى مجموعة «قضاة من أجل مصر» في اعتصام رابعة، موضحًا أن بعضهم اعترف بذلك خلال التحقيقات.

وأضاف أن أحد القضاة أقر أمامه بالذهاب إلى الاعتصام، موضحًا أن هدفه، بحسب أقواله، كان التأكد من وجود أسلحة داخل الاعتصام من عدمه، في ظل الجدل الذي كان قائمًا آنذاك بشأن ما إذا كان الاعتصام مسلحًا أم لا.

وأشار فهمي إلى أنه واجه القاضي بتساؤلات حول مدى ملاءمة مشاركته في الاعتصام لطبيعة عمله القضائي، وما إذا كان هذا التصرف يتفق مع هيبة ومكانة القاضي، إلا أن الأخير أكد تمسكه بأقواله، وطلب إثباتها في محضر التحقيق.

وكشف أن المفاجأة جاءت في اليوم التالي، عندما عاد القاضي، الذي كان زميل دفعته، وطلب إنكار ما أدلى به خلال التحقيقات السابقة.

وأوضح فهمي أنه أبلغه بحقه في الإدلاء بأقوال جديدة وإثباتها في محضر مستقل، لكنه رفض طلبه باعتبار المحضر السابق كأنه لم يكن، مؤكدًا أنه لا يستطيع التخلص من محضر رسمي سبق إثبات أقوال القاضي فيه.

واختتم فهمي روايته بالتأكيد على أنه أتاح للقاضي إثبات ما يريد من أقوال جديدة، لكنه تمسك بإبقاء المحضر السابق وما ورد فيه من اعترافات ضمن أوراق التحقيق.

المستشار محمد شيرين فهمي اعتصام رابعة محمد شيرين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

ترامب

قبل معركة الغد.. مرشحو الكونجرس الأمريكي يختتمون جولاتهم الانتخابية اليوم

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

الرئيس الإيراني: الحرب لن تصب في مصلحة أي جهة ولن نستسلم

ترامب

ترامب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية.. وسأستخدم الفيتو ضد جميع مبادرات الديمقراطيين

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد