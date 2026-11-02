خلف الحبتور يحسم الجدل حول رغبته في شراء الزمالك أو الاستثمار بشركة الكرة

نفى رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن نيته شراء نادي الزمالك المصري أو تقديم عروض مالية للاستثمار في شركة كرة القدم التابعة للنادي، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس من الواقع.

وقال خلف الحبتور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تابع باستغراب ما يتم تداوله مجددًا في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رغبته في شراء النادي الأبيض أو الدخول في مفاوضات للاستثمار في شركة كرة القدم.

وأوضح الحبتور أنه لم يتقدم بأي عرض لشراء النادي أو الاستثمار فيه، كما لم يدخل في أي مفاوضات بهذا الشأن، مشددًا على أن كل ما يُنشر بشأن وجود مبالغ مالية أو اتفاقات مزعومة لا يمت للحقيقة بصلة.

وأكد رجل الأعمال الإماراتي حبه للرياضة وتقديره لنادي الزمالك وتاريخه وجماهيره، إلى جانب احترامه لجميع الأندية الرياضية المصرية، مشيرًا إلى حرصه الدائم على دعم الشباب المصري وتشجيع إنجازاته، وهو ما سبق أن عبّر عنه من خلال مبادرات لدعم الرياضة، من بينها تكريم المنتخب المصري لكرة القدم بعد أدائه في كأس العالم.

وأشار الحبتور إلى أن دعم الرياضة والشباب يختلف تمامًا عن الاستثمار في أندية كرة القدم وإدارتها، موضحًا أنه لا يمتلك استثمارات في هذا المجال، ولا يدّعي امتلاك الخبرة اللازمة لإدارة الأندية الرياضية وتطويرها، كما لا توجد لديه أي خطط للدخول في هذا القطاع.

وطالب وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر أخبار تتعلق باسمه أو بمشروعاته واستثماراته، وعدم تداول معلومات غير صحيحة والتعامل معها باعتبارها حقائق.

واختتم خلف الحبتور رسالته بالتأكيد على محبته وتقديره لجمهورية مصر العربية وشعبها، متمنيًا لنادي الزمالك وجميع الأندية المصرية دوام التقدم والنجاح، وللرياضة المصرية المزيد من الإنجازات والتألق.