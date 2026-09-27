خلف الحبتور يحسم الجدل بشأن تصريحات مُسيئة لنادي الزمالك: لم يصدر عني أي كلام من هذا النوع

حسم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن بيان متداول منسوب إليه، تضمن عبارات مسيئة تجاه نادي الزمالك المصري، مؤكدًا أن ما ورد في البيان عارٍ من الصحة ولم يصدر عنه.

وأوضح خلف الحبتور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك بيانًا يتم تداوله مؤخرًا ونُسب إليه، ويتضمن إساءة لنادي الزمالك، مشددًا على رفضه التام لما جاء فيه.

وكتب خلف الحبتور: «يتم مؤخرًا تداول بيان على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب إليّ، يتضمن إساءة كاذبة عن لساني تجاه نادي الزمالك المصري العريق».

وأضاف: «وأؤكد أنني أرفض جملةً وتفصيلًا ما ورد في هذا البيان، ولم يصدر عني أي كلام من هذا النوع. كما أنني لن أعيد نشر العبارات المسيئة المنسوبة إليّ، حتى لا أساهم في انتشارها».

خلف الحبتور: محبتي واحترامي كبيران لنادي الزمالك

وشدد رجل الأعمال الإماراتي على تقديره لنادي الزمالك، مؤكدًا أن علاقته بمصر والأندية الرياضية المصرية تقوم على الاحترام والتقدير.

وقال: «محبتي واحترامي كبيران لنادي الزمالك، ولكل الأندية الرياضية المصرية العريقة، ولمصر وشعبها الذي أكن له كل التقدير».

رسالة إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل

وطالب خلف الحبتور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو نسب تصريحات إلى أصحابها.

وقال: «وأتمنى على وسائل الإعلام ومنصات التواصل التحلي بالأمانة والمسؤولية، وعدم تداول أخبار أو تصريحات منسوبة إلى أشخاص من دون التحقق من مصدرها وصحتها».

وأكد أن تداول التصريحات غير الصحيحة لا يقتصر تأثيره على الشخص الذي نُسبت إليه، وإنما يمتد إلى الإضرار بالمصداقية وإثارة خلافات لا أساس لها.

واختتم خلف الحبتور رسالته قائلًا: «الكلمة مسؤولية، ونشر الأكاذيب لا يسيء إلى شخص واحد فقط، بل يضر أيضًا بالمصداقية ويخلق خلافات لا أساس لها».