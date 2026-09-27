قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: القيمة المضافة كلمة السر لعودة الغزل والنسيج إلى المنافسة العالمية
كان بيستعد للجواز | تفاصيل مقتـ ـل شاب بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة.. ووالده: كنا مستنيين نفرح به مش ندفنه
بعنوان: «ولقد كرّمنا بني آدم» .. «الأوقاف» تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة
مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الرماية
أسرار الفتنة .. أحمد شوبير يكشف تفاصيل أزمة الشناوي وحسام حسن
السابق والحالي.. وزير الصحة يستقبل رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
قبول دفعة جديدة من الأطباء حاملي الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة
مدبولي ومحافظ المركزي يبحثان الاستقرار المالي.. وتحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 29.7 مليار دولار
هتكون معايا في الجنة.. أول تعليق من أحمد سعد بعد أنباء طلاقه من علياء بسيوني
وزير الخارجية يتابع التحضيرات للفعاليات الأفريقية الثلاث بالعلمين الجديدة
خنقتها بإيشارب وأخفت جثمانها داخل شوال.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطـ ـفلة «ملك ظريف» ضحية زوج عمها بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلف الحبتور يحسم الجدل بشأن تصريحات مُسيئة لنادي الزمالك: لم يصدر عني أي كلام من هذا النوع

رجل الاعمال الاماراتي
رجل الاعمال الاماراتي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

حسم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن بيان متداول منسوب إليه، تضمن عبارات مسيئة تجاه نادي الزمالك المصري، مؤكدًا أن ما ورد في البيان عارٍ من الصحة ولم يصدر عنه.

وأوضح خلف الحبتور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك بيانًا يتم تداوله مؤخرًا ونُسب إليه، ويتضمن إساءة لنادي الزمالك، مشددًا على رفضه التام لما جاء فيه.

وكتب خلف الحبتور: «يتم مؤخرًا تداول بيان على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب إليّ، يتضمن إساءة كاذبة عن لساني تجاه نادي الزمالك المصري العريق».

وأضاف: «وأؤكد أنني أرفض جملةً وتفصيلًا ما ورد في هذا البيان، ولم يصدر عني أي كلام من هذا النوع. كما أنني لن أعيد نشر العبارات المسيئة المنسوبة إليّ، حتى لا أساهم في انتشارها».

خلف الحبتور: محبتي واحترامي كبيران لنادي الزمالك

وشدد رجل الأعمال الإماراتي على تقديره لنادي الزمالك، مؤكدًا أن علاقته بمصر والأندية الرياضية المصرية تقوم على الاحترام والتقدير.

وقال: «محبتي واحترامي كبيران لنادي الزمالك، ولكل الأندية الرياضية المصرية العريقة، ولمصر وشعبها الذي أكن له كل التقدير».

رسالة إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل

وطالب خلف الحبتور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو نسب تصريحات إلى أصحابها.

وقال: «وأتمنى على وسائل الإعلام ومنصات التواصل التحلي بالأمانة والمسؤولية، وعدم تداول أخبار أو تصريحات منسوبة إلى أشخاص من دون التحقق من مصدرها وصحتها».

وأكد أن تداول التصريحات غير الصحيحة لا يقتصر تأثيره على الشخص الذي نُسبت إليه، وإنما يمتد إلى الإضرار بالمصداقية وإثارة خلافات لا أساس لها.

واختتم خلف الحبتور رسالته قائلًا: «الكلمة مسؤولية، ونشر الأكاذيب لا يسيء إلى شخص واحد فقط، بل يضر أيضًا بالمصداقية ويخلق خلافات لا أساس لها».

رجل الأعمال الإماراتي نادي الزمالك الزمالك خلف الحبتور نادي الزمالك المصري الرياضية المصرية العريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

اتخد قرار الرحيل .. جمال عبدالحميد: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر ومشي

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

شوقي غريب

معسكره يبدأ اليوم.. هاني حتحوت يكشف عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت للمنتخب الأولمبي

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

حريق محطة محولات

دون خسائر.. تفاصيل حريق محطة محولات قرية بيت داوود بمركز جرجا جنوب سوهاج

صورة ارشيفية

أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. قافلة للمرأة بأسيوط ولقاءات أدبية في صالون الثقافة الجماهيرية وأنشطة بالمحافظات الحدودية

قبل الحجز.. تفاصيل شقق الإيجار التمليكي 2026 وعدد الوحدات والمدن

قبل الحجز.. تفاصيل شقق الإيجار التمليكي 2026 وعدد الوحدات والمدن

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد