دورة الصداقة الدولية.. حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب الناشئين في مواجهة إنجلترا

أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر الناشئين، مواليد 2009، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب إنجلترا، في الجولة الثانية بدورة الصداقة الودية الدولية تحت 18 سنة، والمقامة في سويسرا، ضمن برنامج استعداد منتخبنا لبطولة كأس العالم، في نوفمبر المقبل.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عبيد.

في خط الدفاع:

أمير حسن

عادل علاء

محمد السيد ( الديزل )

عبد الله عمرو .

في الوسط:

آدم يوسف

عمر عبدالرحيم

محمد جمال

أحمد صفوت

دانيال تامر .

في الهجوم :

أمير أبوالعز.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مالك عمرو

عبدالعزيز محمود

محمد صبري

أحمد بشير

مهند مجدي

سيف كريم

يوسف عبدالله

زياد سعودي

أدهم حسيب

خالد مختار

خالد محمود.